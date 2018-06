Dans le refuge pour enfants déportés par Donald Trump

«Te quiero mucho Jaquelin» (Je t’aime beaucoup Jaquelin). Jose Carachjj Pastor, 15 ans, peint minutieusement un cœur ailé pour sa petite amie. Il a choisi du rouge vif pour le cœur et du blanc pour les ailes. Il a rajouté des croix sous l’œil attentif d’une psychologue de la fondation «Nuestras Raices». Ce refuge ouvert par le gouvernement guatémaltèque en plein cœur de la capitale Guatemala City, a pour but de recueillir les enfants renvoyés par les États-Unis pour pouvoir ensuite les confier à leurs parents ou à leurs proches.

José tue le temps avec sa sœur Candelaria, 17 ans, et leur cousine Wendy en attendant que leurs parents terminent leur entretien avec les travailleurs sociaux du centre et puissent les récupérer. Pour de nombreux enfants migrants originaires du Guatemala comme José, le rêve américain prend fin ici, dans une maison coloniale vétuste aux murs bleu pastel transformée en refuge. Une chambre a été aménagée avec des lits superposés pour les garçons, une autre pour les filles et une troisième pour les enfants en bas âge.

Les enfants déportés par les États-Unis, ou parfois par le Mexique, ne restent en général jamais plus de quelques jours dans le centre, comme le confie un responsable de Nuestras Raices. «Quand ils arrivent ici, nous établissons le contact avec leurs proches pour qu’ils viennent les récupérer le plus vite possible», explique José Ariel Polanco, le sous-secrétaire ministériel pour la protection de l’enfance et de l’adolescence au Guatemala. «Mais nous procédons d’abord à une évaluation psychologique pour déterminer ce qui a incité les enfants à migrer. Selon nos statistiques, 95% des enfants émigrent pour tenter d’échapper à une pauvreté extrême. Les autres fuient la violence et les abus.»

L’impact de la tolérance zéro

La politique de tolérance zéro de Donald Trump en matière d’immigration, a un impact profond sur les pays d’Amérique centrale comme le Guatemala. 465 enfants originaires de ce pays voisin du Mexique, sont actuellement séparés de leurs parents et détenus aux États-Unis selon des chiffres communiqués mardi par Sandra Jovel, la ministre guatémaltèque des Affaires étrangères. Parallèlement, les renvois d’enfants guatémaltèques arrivant seuls aux États-Unis ont augmenté de 30% par rapport à 2017.

La peur qui s’est instaurée depuis le début de la présidence de Donald Trump chez les migrants vivant aux États-Unis incite de nombreux enfants à opter pour un renvoi dans leur pays d’origine plutôt que de communiquer aux autorités américaines le contact de leurs proches qui sont sans-papiers. «Les coyotes (ndlr: passeurs) ou les parents disent probablement aux enfants de ne pas révéler leur identité de peur qu’ils ne soient eux aussi déportés», explique Andrea Garcia, une avocate spécialiste de l’immigration en Californie. «Les enfants migrants ne savent pas qu’ils peuvent tenter leur chance et demander l’asile politique par exemple. Ils préfèrent signer les documents autorisant leur renvoi plutôt que de risquer le renvoi de leurs proches.»

Jose Carachjj Pastor et sa sœur Candelaria ont passé 13 jours sur la route pour tenter de rejoindre leur mère qui vit dans la clandestinité en Californie. Kender Geovani Galvan, 16 ans, en a passé 25 dans l’espoir de retrouver aux États-Unis un père et une mère qui ont émigré quand il n’avait qu’un an. Il a voyagé avec d’autres enfants à bord de «La Bestia», le train de marchandises transportant des migrants à travers le Mexique.

Ce périple dangereux s’est terminé entre la ville mexicaine de Ciudad Jurez et la ville texane d’El Paso. «Je suis triste de ne pas être parvenu à arriver chez mon père», glisse-t-il quelques minutes après avoir été récupéré par sa grand-mère au refuge Nuestras Raices. «C’est la première fois que j’allais le voir». Au lieu de cela, Kender a pris l’avion pour la première fois avec d’autres enfants déportés et est revenu à la case départ.

«Nous ne voulons pas que les gens viennent ici», a affirmé Donald Trump à un parterre d’entrepreneurs mardi à Washington à propos des immigrés en provenance des pays d’Amérique centrale. À Guatemala City, la politique de tolérance zéro affichée par le président des États-Unis ne décourage pas des enfants dont le quotidien est bien plus effrayant que les menaces de Donald Trump.

Dans la main de Dieu

Kender a fermement l’intention de tenter à nouveau sa chance. Genaro Carachjj, le père de Jose et de Candelaria, est résigné à voir ses enfants repartir eux aussi vers les États-Unis. «Je suis heureux qu’ils soient rentrés vivants, car c’est plus triste quand ils reviennent morts», glisse-t-il après les avoir récupérés à Nuestras Raices. «Mais ils ont décidé de retourner aux États-Unis.»

Genaro n’a guère le choix que de laisser repartir Jose et Candelaria. L’agriculteur s’est endetté à hauteur de 10 000 Quetzales (1350 francs) par enfant pour payer des passeurs. «C’est dur», glisse-t-il. «Il faut se fier à la main de Dieu pour qu’il ne leur arrive rien en chemin.» (24 heures)