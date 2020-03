Débordées par le virus, les prisons américaines libèrent à tour de bras

C’est sans doute un des plus célèbres prisonniers du moment. Harvey Weinstein serait, selon des médias américains, l’un des deux détenus de la prison de Wende, au nord de New York, testés positifs au coronavirus. L’entourage du producteur condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol se refuse à tout commentaire. Mais cette affaire est emblématique du dilemme auquel fait face actuellement le système pénitentiaire américain. Comment gérer la propagation du virus dans un pays qui détient le record mondial de prisonniers – 2,3 millions au bas mot?

La surpopulation des prisons, connue ailleurs dans le monde, est clairement pointée du doigt, mais aussi l’accès aux soins et aux règles sanitaires. Le gel désinfectant est interdit car il contient de l’alcool, et beaucoup de détenus doivent payer de leur poche des produits d’hygiène supplémentaires. Il y a aussi l’âge des prisonniers: 20% ont plus de 55 ans, une catégorie à risque qui a explosé de 280% en vingt ans! Beaucoup présentent des maladies chroniques telles qu’asthme ou diabète.

Mais qui relâcher pour décongestionner le système? Alors que New York compte déjà 29 détenus et 17 employés infectés, son maire Bill de Blasio a annoncé dimanche que la ville pourrait libérer rapidement 200 prisonniers selon des critères très précis. «La population doit être suffisamment rassurée que ces gens ne vont pas commettre de crimes sérieux.» Les experts sanitaires préconisent, eux, la mise en liberté rapide de 2000 détenus. Des personnes gravement malades qui sont incarcérées pour des délits mineurs ou des violations de liberté conditionnelle.

Des risques multipliés

Si la majorité des détenus se trouvent dans des prisons fédérales ou d’État, 745'000 d’entre eux sont retenus dans des prisons locales, selon les statistiques du Ministère de la justice. Cette population plus fluide menace de transmettre davantage le virus, dans les prisons mais aussi parmi la population de l’extérieur. Et le risque d’encombrement des hôpitaux en cas d’accélération de l’épidémie est bien réel.

Plusieurs États revoient dès lors la détention préventive et relâchent des criminels non violents en échange d’une promesse de comparution devant la justice à une date ultérieure. Plus de 600 personnes à Los Angeles, 300 à San Francisco, des centaines d’autres dans l’Ohio, l’Utah, le Texas. Un bol d’air pour les détenus, rendus passablement nerveux par la suppression récente des visites au parloir pour combattre la propagation du virus.

Des détenus hilares

Pour autant, les images sur les chaînes locales de détenus sortant hilares de la prison de Santa Rita, au nord de San Francisco, déplaisent à certains. «Il y a ceux qu’on n’aurait typiquement pas voulu relâcher, indique le sergent Ray Kelly, porte-parole du shérif. Ceux qui ont été impliqués dans des attaques à main armée, mais qui souffrent de problèmes de santé chroniques.»

Le coronavirus pourrait aussi changer la donne pour un autre prisonnier célèbre. Bernard Madoff, 81 ans, mourant, purge actuellement une peine de 150 ans. Les procureurs fédéraux se sont opposés récemment à sa libération anticipée.