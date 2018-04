Des frères emprisonnés se retrouvent 20 ans après

Les frères Erik et Lyle Menendez, condamnés à la prison à vie pour l'assassinat de leurs parents en 1989 en Californie, se sont retrouvés pour la première fois en plus de vingt ans dans la prison où ils purgent leur peine, a-t-on appris vendredi.

Terry Thornton, du département des Corrections et réhabilitations de Californie (CDCR), a indiqué à l'AFP qu'Erik Menendez, aujourd'hui âgé de 47 ans, avait été transféré mercredi dans le même quartier disciplinaire que son frère aîné, âgé de 50 ans.

Lyle avait été transféré à la prison Richard J. Donovan d'Otay Mesa, à la frontière avec le Mexique, en février dernier. S'y trouvait déjà, depuis 2013, Erick. Cependant, les deux frères se trouvaient dans des quartiers disciplinaires différents et ne pouvaient pas se voir. Désormais, ils peuvent se retrouver lors des repas et dans la cour.

Citant des proches, la chaîne ABC a indiqué que les deux frères avaient immédiatement en se voyant «éclaté en sanglots». La dernière fois qu'ils s'étaient vus, a précisé la chaîne, c'était en 1996 lorsqu'ils avaient été transférés dans des prisons différentes.

L'histoire des frères Menendez avait passionné les Etats-Unis. Erik et Lyle avaient tué à coups de fusil leur père et leur mère, Jose et Kitty Menendez, alors qu'ils regardaient la télévision dans leur luxueuse résidence de Beverly Hills.

L'accusation affirmait que les deux jeunes gens avaient tué pour hériter de la fortune de leur père, estimée alors à 14 millions de dollars. Erik et Lyle ont soutenu qu'ils avaient été l'objet depuis leur enfance de sévices sexuels de la part de leur père et qu'ils craignaient pour leur vie. (afp/nxp)