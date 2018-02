Des jeunes mènent la révolte contre les armes à feu

Avec ses larmes, l’adolescente aux cheveux courts a touché l’Amérique samedi à Fort Lauderdale, en Floride. Avec son discours courageux contre les armes, prononcé lors d’un rassemblement en faveur des 17 victimes de la fusillade du lycée de Parkland, Emma Gonzalez a aussi interpellé ses concitoyens. La survivante de la tragédie du 14 février est aujourd’hui à la tête d’une insurrection des jeunes contre les armes et contre des politiciens qui se sont une nouvelle fois cachés derrière des condoléances.

«Les gens qui ont été élus au gouvernement nous mentent», a lancé Emma samedi. «Et nous, les enfants, sommes les seuls qui ont l’air de s’en rendre compte et disent à nos parents que ce sont des foutaises. (…) Aux politiciens qui sont assis dans des sièges dorés financés par la NRA (ndlr: la National Rifle Association, le lobby pro-armes aux États-Unis) et qui nous disent que rien n’aurait pu être fait pour empêcher ça, nous disons que sont des foutaises.»

Emma Gonzalez était assise dans l’auditoire de son école lorsque Nikolas Cruz a fait irruption dans l’établissement mercredi 14 février et a ouvert le feu, tuant 17 personnes. L’adolescente est déterminée à lutter pour que la fusillade de Parkland «soit la dernière» aux États-Unis.

Le combat des élèves

Elle ne cache pas son dégoût face à l’attitude de Donald Trump. «Si le président veut venir me dire en face que c’était une tragédie terrible qui n’aurait jamais dû se produire mais qu’il n’y a rien à faire contre ça, je serais heureuse de lui demander combien d’argent il a reçu de la part de la National Rifle Association», a-t-elle martelé. Emma Gonzalez n’est pas seule dans ce combat. Elle est entourée de Giuliana Matamoros, David Hogg, Aly Sheehy, Cameron Kasky, Morgan Williams et Sarah Chadwick, des élèves de son école qui ont eux aussi décidé de faire entendre leur voix.

Donald Trump et les élus républicains qui rejettent depuis des années toute restriction du droit au port d’armes, se retrouvent d’ailleurs face à de jeunes adversaires redoutables. «Lors de la fusillade de Sandy Hook (ndlr: le 14 décembre 2012, au cours de laquelle 27 personnes dont 20 enfants avaient trouvé la mort), les survivants étaient des enfants, ils ne pouvaient pas parler», explique Giuliana Matamoros, 16 ans. «Nous sommes des adolescents. Les médias sociaux nous donnent les moyens d’amplifier notre message.»

Giuliana connaissait Nikolas Cruz, le tireur arrêté peu après la fusillade. Elle participait avec lui à des cours de rattrapage en géométrie l’année dernière. «Il nous faisait peur, glisse-t-elle. Un jour, il avait menacé de tuer une de mes amies. Et il nous avait aussi dit qu’il voulait s’engager dans l’armée pour tuer des gens.» Dimanche, Giuliana s’est rendue au chevet de Madeleine «Maddy» Wilford, sa meilleure amie, grièvement blessée dans la fusillade. «Nous ne devrions pas avoir perdu 17 enfants», ajoute-t-elle.

Trump pour plus de contrôle

Le combat des jeunes de Parkland semble déjà avoir eu un impact. Marco Rubio, le sénateur républicain de Floride qui rejette tout contrôle du port d’armes, a accepté de débattre mercredi avec des survivants de la fusillade sur la chaîne de télévision américaine CNN.

Donald Trump a rejeté l’invitation, mais a fait savoir par sa porte-parole qu’il était désormais en faveur des efforts pour améliorer le contrôle des antécédents judiciaires lors des ventes d’armes. Par ailleurs, Al Hoffman, un important donateur du Parti républicain en Floride, a indiqué lundi qu’il ne financerait plus les politiciens conservateurs soutenant les ventes de fusils d’assaut.

«C’est positif, affirme Giuliana. Mais nous voulons des contrôles stricts lors des ventes d’armes. Nous ne pensons pas non plus que les gens devraient avoir accès aux armes de guerre.»

Le 14 mars prochain, Emma, Giuliana et les élèves de la Stoneman Douglas High School de Parkland, où s’est déroulée la tuerie, participeront à un mouvement de grève des écoliers américains et quitteront les cours pour protester contre l’inaction des politiciens face aux armes. Et le 24 mars, elle assistera à une manifestation à Washington. «Si mes parents me permettent d’y aller», précise-t-elle. (24 heures)