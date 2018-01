Deux avions se heurtent au sol, pas de victime

Un appareil en remorquage sur le tarmac de l'aéroport Pearson de Toronto a percuté vendredi un autre avion avec 174 personnes à bord et un feu s'est déclaré sans faire de victime, ont indiqué les compagnies et l'aéroport.

Le Boeing B737 de la compagnie canadienne WestJet avec 168 passagers et six membres d'équipage en provenance de Cancun (nord-est du Mexique) attendait sur le tarmac quand il a été heurté par un appareil de Sunwing, une autre compagnie canadienne, peu après 18H00 locale (23H00 GMT), ont indiqué les deux compagnies. Les passagers ont été évacués par les toboggans d'évacuation d'urgence, a indiqué WestJet.

Sur des images postées sur les réseaux sociaux depuis l'appareil de WestJet, des flammes apparaissent en bout d'aile d'un appareil.

Pics of the collision @TorontoPearson where the wing of @WestJet #WS2425 struck the tail of a Sunwing aircraft (which caught fire) at Terminal 3. @TSBCanada deploying a team of investigators. pic.twitter.com/MtUb9P3dI9 — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 6 janvier 2018

Les services de secours ont rapidement été sur place pour circonscrire cet incendie, a indiqué l'aéroport Pearson de la plus grande ville canadienne. «Les 168 passagers et les six membres d'équipage sont indemnes», a indiqué la compagnie Westjet sur son compte Twitter. «Nous pouvons confirmer que les passagers sont en sécurité dans le terminal et procèdent aux opérations de douanes» à l'aéroport Pearson, a ajouté la compagnie.

Update 1 [18:36 MT] - All 168 guests and six crew are accounted for. We can confirm guests are safely in the terminal and they are in the process of clearing customs. — WestJet (@WestJet) 6 janvier 2018

«Il n'y avait aucun membre d'équipage de Sunwing ou de passagers à bord au moment de l'incident», a indiqué la compagnie charter. L'avion était remorqué par un tracteur de piste. (afp/nxp)