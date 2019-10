Donald Trump dénonce un «coup d'État»

Le président américain Donald Trump a qualifié mardi soir la procédure de destitution qui le menace de «coup d'Etat», après avoir lancé des attaques tous azimuts contre l'opposition démocrate ces derniers jours.

«J'en arrive à la conclusion que ce qui est en train de se passer n'est pas un impeachment , c'est un COUP D'ETAT, visant à prendre le pouvoir du peuple, son vote, ses libertés, son deuxième amendement (de la Constitution), sa religion, son armée, son mur à la frontière, et les droits qui lui ont été donnés par Dieu en tant que citoyen des Etats-Unis d'Amérique!», a-t-il tempêté.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....