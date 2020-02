«Donald Trump en un mot? Respectueux»

Pour couvrir sa cinquième campagne présidentielle, notre correspondant Jean-Cosme Delaloye a lancé une websérie: «Moi, mon Chien et Donald Trump». Un miroir tendu à l’Amérique. Dans ce sixième épisode, faites la connaissance de Anne et de Rocky à Herndon en Pennsylvanie. Anne possède une fondation et un chenil qui s'occupe des chiens de l'armée américaine à la retraite.

L'origine du projet «Moi, mon Chien et Donald Trump»

Depuis 2002, Jean-Cosme Delaloye suit l’actualité américaine pour les lecteurs de la Tribune de Genève, 24 heures et «Le Matin Dimanche». C’est à New York, où il vit avec sa famille, dont sa fille Joséphine, que lui est venue l’idée d’une série originale pour parler de l’Amérique de Trump.

Voir les épisodes précédents

