Donald Trump met soixante diplomates russes à la porte

Soixante diplomates et espions russes ont été priés lundi par Donald Trump de faire leurs valises et de quitter les États-Unis. Le président américain a également exigé la fermeture du consulat russe de Seattle, la grande ville de la côte ouest, siège de Boeing. La Maison-Blanche a justifié ces expulsions massives dans un communiqué en précisant qu’elles répondaient à l’empoisonnement de Sergueï Skripal, un ancien agent double russe, et de sa fille Ioulia, le 4 mars à Salisbury, en Angleterre. L’homme de 66 ans et sa fille, âgée de 33 ans, sont toujours hospitalisés dans un état critique.

Washington a aussi affirmé que les 60 ressortissants russes étaient engagés dans des opérations de renseignement posant un risque pour la sécurité des États-Unis. Douze d’entre eux sont des agents du renseignement rattachés à la mission russe aux Nations Unies à New York, et les 48 autres font partie du corps diplomatique russe aux États-Unis, selon Heather Nauert, la porte-parole du Département d’État. Washington a justifié la fermeture du consulat russe de Seattle «à cause de sa proximité» avec l’une des bases de sous-marins de la Navy et avec le siège du constructeur aéronautique Boeing.

Soutien européen

Quatorze pays de l’Union européenne ont emboîté le pas aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui avait déjà annoncé l’expulsion de 23 diplomates russes le 20 mars. Parmi ces quatorze pays, la France et l’Allemagne ont annoncé lundi les renvois respectifs de 4 diplomates russes. La Pologne a même renvoyé l’ambassadeur de Russie. L’Ukraine a pour sa part annoncé le renvoi de treize diplomates russes et le Canada de quatre.

La Suisse ne s’est pas jointe à ce mouvement. Berne a condamné l’attaque contre Sergueï Skripal mais a prôné la retenue en attendant «les résultats des enquêtes en cours».

«La décision prise par Donald Trump est doublement significative», explique Randall Law, un spécialiste de la Russie à l’American Security Project. «En moins de 15 jours, le président des États-Unis a été forcé d’agir deux fois contre Moscou. Le Congrès l’a d’abord poussé à prendre des sanctions contre le Kremlin pour son ingérence dans la campagne électorale de 2016. Et là, Londres a incité la Maison-Blanche à expulser massivement des ressortissants russes. Ces deux décisions remettent sérieusement en question la possibilité pour les États-Unis et la Russie d’avoir une relation diplomatique qui fonctionne.»

Difficile à déchiffrer

Pour Randall Law, la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine est «difficile à déchiffrer». Le 20 mars, le président des États-Unis avait appelé son homologue russe pour le féliciter de sa réélection au terme d’un scrutin marqué par les irrégularités.

Le Washington Post avait révélé que Donald Trump avait reçu l’instruction spécifique de ses conseillers de ne pas féliciter Vladimir Poutine, mais il avait choisi de ne pas les écouter. Il n’avait pas non plus abordé la question de l’empoisonnement de Sergueï Skripal. «La Maison-Blanche a tardé à punir la Russie», précise Randall Law. «C’est à se demander ce que les Russes ont sur Donald Trump ou si le président des États-Unis a tout simplement une affinité pour la personnalité de Vladimir Poutine.»

Raj Shah, le porte-parole de Donald Trump, a réitéré lundi la volonté de la Maison-Blanche de coopérer avec la Russie mais a précisé que le Kremlin devait «décider» quel genre de relation il voulait avoir avec Washington. Raj Shah a souligné que l’empoisonnement de Sergueï Skripal sur sol britannique n’était pas «le genre de comportement que les États-Unis peuvent accepter». (24 heures)