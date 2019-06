Donald Trump perd son porte-voix

Elle était le «bouclier» de Donald Trump depuis trois ans. Cette image employée par Mike Davis, un professeur de journalisme à l’Université de Syracuse, dans l’État de New York, pour décrire Sarah Sanders, reflète l’importance de la porte-parole de la Maison-Blanche pour l’actuel président des États-Unis. Sarah Huckabee Sanders quittera ses fonctions à la fin du mois. «Elle a créé un bouclier autour de la vérité pour protéger son patron», analyse Mike Davis, un journaliste qui a travaillé pendant quatre ans à la Maison-Blanche sous George W. Bush.

Sarah Sanders, la fille d’un pasteur évangélique de l’Arkansas, a prêché le gospel de Donald Trump depuis sa nomination à son poste en juillet 2017 en remplacement de l’émotif Sean Spicer. Ce dernier avait tenu sept mois à peine, après s’être complètement décrédibilisé le 20 janvier 2017, au lendemain de l’investiture de Donald Trump. Ce jour-là, Sean Spicer avait assuré que le nouveau président avait mobilisé la plus grande foule de l’histoire pour son entrée en fonction. Ses propos avaient aussitôt été contredits par des photos montrant clairement que Barack Obama avait attiré nettement plus de monde pour son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2009.

Sarah Sanders, 36 ans, a conservé la combativité de son prédécesseur mais l’a dénuée de toute émotion. Elle n’a reculé devant rien pour défendre Donald Trump face à des médias inquisiteurs, pour lesquels elle partage l’aversion affichée par Donald Trump. En juin 2017, elle avait incité les Américains à regarder une vidéo anti-CNN réalisée par un militant ultraconservateur adulé par l’extrême droite. L’année dernière, elle avait assuré que les séparations d’enfants migrants de leurs parents décidées par Donald Trump avaient une justification biblique. «Je peux dire que c’est tout à fait biblique de faire respecter la loi», avait-elle assuré lors d’un point de presse de la Maison-Blanche.

Le récent rapport de Robert Mueller sur l’ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016 ne l’a pas épargnée. Elle avait dû reconnaître face aux enquêteurs de Mueller avoir menti aux reporters lorsqu’elle avait défendu la décision de Donald Trump de renvoyer James Comey. Lors d’un point de presse en mai 2017, Sarah Sanders avait assuré que le patron du FBI, qui enquêtait sur les possibles relations entre la campagne de Donald Trump et la Russie, avait perdu le soutien d’«innombrables membres du FBI».

«Au-delà de l’acceptable»

«Elle ne parlait qu’à une minorité d’Américains convaincus par la présidence de Donald Trump, poursuit Mike Davis. Et elle est allée bien au-delà de ce qui est acceptable pour le défendre.» Sarah Sanders a aussi mis fin au point presse quotidien de la Maison-Blanche. «Je pense qu’elle reflète la politisation et la polarisation de la société américaine, analyse Gregory Munno, un ancien cadre de la rédaction du quotidien «Syracuse Post-Standard». Mais il est difficile de déterminer si Donald Trump en est la cause ou le symptôme.»

Le départ de Sarah Sanders a été annoncé en pleine nouvelle polémique déclenchée par Donald Trump cette semaine. Dans une interview accordée mercredi à la chaîne ABC, le président a affirmé qu’il écouterait si une puissance étrangère lui offrait des informations compromettantes sur l’un de ses adversaires politiques. Il tente depuis d’éteindre cet incendie politique au moment où il se prépare à lancer mardi en Floride sa campagne pour sa réélection en 2020. (24 heures)