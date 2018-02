Donald Trump s’emporte en s’attaquant au mouvement antiharcèlement #metoo

Donald Trump a mis samedi matin un point d’exclamation final à une nouvelle semaine mouvementée pour la Maison-Blanche. Il s’est attaqué sur Twitter au mouvement #metoo, qui combat le harcèlement sexuel aux États-Unis. «Des gens voient leur vie détruite et brisée par de simples accusations», a fustigé le président américain en faisant allusion à la vague de dénonciations de harcèlement sexuel qui a déferlé depuis l’éclatement de l’affaire Weinstein, fin 2017. «Certaines sont vraies et certaines sont fausses. Certaines sont vieilles et certaines sont récentes. Une personne faussement accusée ne peut pas s’en remettre, sa vie et sa carrière sont finies. N’existe-t-il donc plus de procédures équitables?»

Ce message semble adressé à Rob Porter et David Sorensen, deux cadres de la Maison-Blanche qui ont démissionné la semaine dernière après avoir été accusés de violences conjugales. L’affaire Porter a profondément ébranlé l’administration Trump depuis qu’elle a été révélée par le Daily Mail. Rob Porter, le secrétaire du personnel de la Maison-Blanche, est accusé par ses deux ex-femmes de violences physiques et psychologiques. Malgré la publication d’une photo de sa première épouse avec un œil au beurre noir, Rob Porter nie en bloc. Il a reçu vendredi le soutien de Donald Trump, qui a souligné le «très bon travail» de son secrétaire et n’a pas dit un mot sur les victimes présumées.

Le scandale ébranle aujourd’hui John Kelly. Le chef de cabinet de Donald Trump avait d’abord loué Rob Porter dans un communiqué avant de s’en distancer. Il est soupçonné d’avoir été au courant des abus reprochés à son collaborateur, mais d’avoir fermé les yeux. Vendredi soir, le New York Times a annoncé que John Kelly était prêt à démissionner, mais la Maison-Blanche l’a soutenu ce week-end. Vingt-quatre heures après le tweet de Donald Trump critiquant le mouvement #metoo, Marc Short, l’un des cadres de la Maison-Blanche, a assuré dimanche sur NBC que le président avait une «confiance totale» en son chef de cabinet.

Les propos de Donald Trump sur le mouvement #metoo s’inscrivent dans le contexte de sa propre défense. En 2016, le milliardaire new-yorkais avait été accusé de harcèlement sexuel par une douzaine de femmes qu’il n’a cessé d’accuser de mentir. Il est aussi resté discret lorsque Steve Wynn, un magnat des casinos proche de lui, a démissionné ce mois-ci de la direction du groupe qu’il a créé après avoir été accusé de harcèlement sexuel.

#metoo va «trop loin»

En défendant des hommes accusés de harcèlement sexuel et de violences conjugales, Donald Trump semble avoir eu l’effet escompté auprès de ses supporters ce week-end. Le New York Post, un quotidien conservateur new-yorkais, a aussitôt pris la défense du président en affirmant dans un éditorial que le mouvement #metoo va «trop loin».

Des voix s’élèvent aussi à gauche. L’humoriste Bill Maher, un personnage influent chez les progressistes, a accusé vendredi le mouvement #metoo de créer un «état policier» pour les relations amoureuses. Bill Maher avait invité dans son émission sur la chaîne HBO Bari Weiss, une éditorialiste du New York Times qui a défendu le comédien Aziz Ansari, visé lui aussi par des accusations de harcèlement sexuel. «L’extrême gauche dit que ce n’est pas un problème si quelques hommes innocents sont pris dans les filets, du moment que c’est nécessaire pour mettre fin à la société patriarcale, a déclaré vendredi l’éditorialiste après avoir reconnu l’utilité du mouvement #metoo. Elle (ndlr: l’extrême gauche) hait la tolérance zéro affichée par la droite face à la politique en matière de drogues, mais elle adore la tolérance zéro face aux mœurs sexuelles. C’est un problème car ça brouille tout.»

Le mouvement #metoo a enregistré un coup dur la semaine dernière. Cristina Garcia, une élue démocrate qui mène la lutte contre le harcèlement sexuel au parlement de l’État de Californie, a été accusée d’avoir eu des gestes déplacés envers un ancien membre de son staff en 2014. Daniel Fierro a affirmé que sa patronne était ivre le jour où elle lui a mis la main aux fesses et a tenté de lui toucher le pénis. Cristina Garcia, une parlementaire reconnue comme l’une des leaders du mouvement #metoo aux États-Unis, nie les accusations mais a annoncé qu’elle prendrait un congé sabbatique pendant que ses pairs mèneraient l’enquête sur elle.

(24 heures)