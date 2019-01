Donald Trump veut un bouclier antimissile «plus fort que jamais»

Les États-Unis du futur qu’a décrits Donald Trump jeudi à Washington ont des «murs forts» à leur frontière avec le Mexique et un bouclier antimissile «plus fort que jamais». Le président américain a accéléré la course à l’armement des États-Unis avec des pays comme la Chine, la Russie, l’Iran ou encore la Corée du Nord en annonçant sa volonté d’accroître le programme antimissile du Pentagone. «Il y a des acteurs malintentionnés autour de nous, a-t-il déclaré. Nous sommes les gentils, mais nous pouvons être bien pires si nous en avons besoin.»

Contexte compliqué

Donald Trump a présenté la nouvelle stratégie américaine de défense antimissile dans un contexte politique compliqué pour lui. Son gouvernement est toujours partiellement paralysé en raison de sa dispute avec l’opposition démocrate sur la nécessité d’un mur le long de la frontière avec le Mexique. Les sondages montrent que les Américains désapprouvent sa décision de provoquer le «shutdown» d’une partie de l’Administration fédérale pour parvenir à ses fins.

Au Congrès, 130 élus républicains se sont désolidarisés de lui jeudi. Ils ont voté en faveur d’un projet de loi de l’opposition démocrate pour rejeter la levée des sanctions visant un allié du président russe Vladimir Poutine et décidée par la Maison-Blanche.

La Syrie et le péril chinois

Le contexte sécuritaire est tout aussi complexe pour Donald Trump. Le Pentagone est dirigé par un secrétaire à la Défense intérimaire depuis que le général Jim Mattis a quitté son poste à la fin de décembre en raison de son désaccord sur le retrait américain de Syrie annoncé par Donald Trump. Le président a ouvert son discours jeudi en présentant ses condoléances aux familles de quatre Américains tués mercredi en Syrie dans un attentat revendiqué par Daech.

Le Pentagone a également reconnu cette semaine que la Chine n’était pas en retard en matière d’armement. Dans un rapport de 140 pages intitulé «Puissance militaire chinoise» et rendu public mardi, l’Agence de renseignement du Pentagone conclut notamment que la Chine pourrait être tentée d’envahir Taïwan. «En raison du développement de nouvelles technologies, de la réorganisation de leur armée et de leur maîtrise de leurs nouvelles capacités militaire, nous redoutons qu’ils envisagent à terme le recours à la force dans le cadre d’un conflit régional», a indiqué mardi sous couvert de l’anonymat un haut responsable du Pentagone, à l’occasion d’une conférence de presse.

Patrick Shanahan, le secrétaire à la Défense par intérim, a affirmé à ses collaborateurs lors de sa prise de fonctions que la Chine était la priorité numéro un du Pentagone. Pékin pourrait notamment surpasser Washington en matière d’armes hypersoniques, comme le reconnaît le Département américain de la défense. «Les progrès en matière de propulsion hypersonique vont révolutionner les conflits en offrant la capacité de frapper des cibles plus rapidement, de plus loin et avec plus de puissance», avait prévenu le général Robert Ashley, le directeur de l’Agence du renseignement du Pentagone, au cours d’une audience au Congrès l’année dernière.

Donald Trump a fait allusion à cette course aux missiles hypersoniques en affirmant jeudi que le développement d’un système pour les contrer serait l’un des piliers de la nouvelle stratégie américaine. «Notre but est simple, a-t-il affirmé. Nous voulons nous assurer que nous pouvons détecter et détruire tout missile lancé contre les États-Unis, où que ce soit et à n’importe quel moment.»

Intercepteurs en Alaska

La Russie représente aussi une menace pour Washington. En 2014, l’administration Obama avait accusé le Kremlin de violer un traité de 1987 régulant les missiles balistiques. La Maison-Blanche a annoncé en octobre dernier qu’elle quittait ce traité. Donald Trump a indiqué jeudi que la nouvelle stratégie américaine prévoyait la construction de 20 nouveaux sites d’intercepteurs de missiles balistiques en Alaska, région voisine de la Russie, ainsi que de nouveaux radars et détecteurs de missile.

Le président a aussi répété que la guerre du futur se déroulerait dans l’espace et a indiqué qu’il inclurait dans son budget des fonds pour la force spatiale qu’il veut développer.

Les alliés critiqués

Donald Trump a conclu ses remarques en critiquant une nouvelle fois les pays qui n’allouent, selon lui, pas assez de fonds pour leur défense. Il a affirmé sans sourciller qu’il était l’une des «personnes les plus populaires du monde» avant son élection en 2016, mais qu’il ne l’était plus en Europe en raison de sa volonté de faire payer les membres de l’OTAN pour leur défense. «Nous ne pouvons pas être les imbéciles pour les autres, a-t-il martelé au Pentagone. Nous ne voulons plus qu’on nous traite comme ça. Et je vous le dis, c’est ce qu’ils ont dit dans votre dos pendant des années.»

(24 heures)