Emeute dans une prison, 16 morts

Une émeute dans une prison du centre du Mexique a fait mardi après-midi 16 morts, ont annoncé mercredi les autorités locales. Cinq personnes ont été blessées.

Les prisonniers se sont affrontés avec des pistolets et des couteaux, qui ont été saisis après l'émeute, selon le ministère de la Sécurité publique de l'Etat mexicain de Zacetecas (centre).

Les autorités ont arrêté un prisonnier qui était en possession d'une arme à feu. «Trois autres armes à feu ont été découvertes, ainsi que des couteaux, avec lesquels il est probable que les homicides ont été commis», d'après le communiqué. Le ministère précise que la prison a été fouillée pour s'assurer qu'il n'y restait pas d'autres armes.

La prison, située dans la ville de Cieneguillas, et une autre se trouvant dans une ville proche, à Fresnillo, avaient déjà été fouillées le week-end dernier, a indiqué la même source.

«La situation dans le complexe pénal est sous contrôle» mercredi, selon le communiqué. Une enquête a été ouverte et les victimes sont en cours d'identification.

Les incidents et violences récurrents dans les prisons mexicaines sont attribués à la surpopulation et à la présence de gangs organisés. Une émeute en octobre dans une prison de l'Etat de Morelos (centre) avait fait six morts, dont le chef du puissant cartel Jalisco Nueva Generacion. (ats/nxp)