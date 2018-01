«En Suisse, trop de gens jugent Trump sur son style. À tort!»

Difficile d’être partisan de Donald Trump en Suisse? «Franchement, le plus dur à gérer pour moi qui vote républicain, c’est ma famille. Ma femme et ma fille sont démocrates, elles étaient en pleurs après l’élection présidentielle! Ça a duré des jours… Alors le reste des gens, c’est vraiment du gâteau», assure Edward Flaherty, un avocat international basé à Genève. « L’antiaméricanisme ambiant, le dénigrement des Républicains, ce n’est pas vraiment pire qu’avant. À ceci près que mes amis démocrates ne sont plus capables d’un débat rationnel. Je ne suis pas un fan de la vulgarité de Trump, mais il faut regarder au-delà, sa politique.»

Républicain du courant «libertarien», Edward Flaherty veut moins d’États, moins de réglementations, moins de traités internationaux restrictifs (comme l’Accord de Paris sur le climat), moins de fonds versés à l’ONU, mais aussi davantage de contrôle à la frontière mexicaine – «On ne peut pas financer d’État social si on laisse la porte ouverte!» – et une politique étrangère plus ferme, comme sur la Corée du Nord. «Face à «Rocket Man», il faut une politique du bâton. L’apaisement, ça ne marche pas. Fallait-il tenter d’apaiser Hitler? Bien sûr que non!» Du coup, ce libertarien qui avait voté Trump par défaut, en espérant qu’il serait «moins pire» que la démocrate Hillary Clinton, se dit plutôt content du président.

«Il fait ce qu’il a promis»

Plus spectaculaire est le renversement d’opinion chez James Foley, qui s’enthousiasme aujourd’hui pour Donald Trump alors qu’il avait refusé de voter pour lui, se méfiant de ce politicien jadis ami des Clinton. Il a offert sa voix au candidat libertarien Gary Johnson (qui n’engrangea que 3% des suffrages). Porte-parole des Republicans Overseas Switzerland, James Foley est lui aussi libertarien. D epuis 2002 en Europe, il a vécu à Saint-Gall et maintenant à Genève – «J’en suis tombé amoureux!»

Est-il souvent pris à partie? «Bien sûr. On me dit souvent: «Vous les Américains, vous êtes des cow-boys, vous portez toujours une arme.» Les Européens ne comprennent pas: moi, aux États-Unis, j’avais effectivement une arme dans ma voiture. Là-bas, on peut vraiment être tué. Ici, les gens nous traitent avec condescendance, comme si leur culture était supérieure. C’est amusant, j’en sais souvent davantage sur leur histoire qu’eux-mêmes! Même quand les critiques me paraissent fondées – par exemple contre ce c… de George W. Bush et son invasion de l’Irak – je sens bien qu’au fond c’est une excuse pour dire du mal de la première puissance mondiale.»

Cela dit, il n’est pas mécontent de l’irritation provoquée ici par Donald Trump. «J’entends plus de discussions sur les États-Unis. C’est bien, les gens cherchent à comprendre mieux ce qui s’y passe.» Surtout, James Foley estime que dans son pays les électeurs apprécient le parler vrai du président. Son ton agressif, ses messages sur Twitter traduisent sa volonté d’agir, de faire ce qu’il avait promis. «Barack Obama, c’était un costume vide! Évidemment, ce n’est pas ce que vous diront la plupart des 25 000 Américains vivant en Suisse. Plus de 20 000 sont démocrates, d’autres se disent neutres et il y a peu de républicains…»

«Une année performante»

Même John McCarthy (photo ci-contre) n’a que du bien à dire de Donald Trump. Pourtant, ce conservateur plus classique, ancien président mondial des Republicans Abroad du temps de George Bush père, avait soutenu en 2016 la candidature de Jeb Bush (fils et frère des présidents) durant la primaire. «Mais j’ai voté pour le ticket Trump/Pence car j’aimais leur agenda politique. En un an, ce président a nommé le juge Gorsuch (ndlr: conservateur) à la Cour suprême, vaincu Daech en Syrie et en Irak, réduit de 35% à 21% l’imposition des entreprises et permis davantage d’investissement et d’embauche, coupé les régulations qui étouffaient les PME, renégocié les accords commerciaux défavorables, adopté la manière forte face aux immigrants illégaux. Résultat: la Bourse aux États-Unis, optimiste pour l’avenir, bat des records. La consommation augmente, le taux de chômage est au plus bas et la croissance économique est proche de 4%.» Bref, pour John McCarthy, «il faut juger Trump sur ses performances plutôt que sur son style».

Soit. Mais que dire des réformes de Donald Trump bloquées par le Congrès, dont les deux Chambres sont pourtant à majorité républicaine? «C’est la faute aux RINO, les Republicans in name only (ndlr: ceux qui n’ont de républicain que le nom), qui ont voté avec la minorité démocrate», rétorque James Foley (photo ci-contre). «Un John McCain, qui passe pour un héros de guerre alors que c’est juste un vétéran qui avait été prisonnier, se fait élire sur un programme républicain puis trahit ses électeurs! J’espère qu’on se débarrassera de ces RINO aux prochaines élections.»

«Les pires taxes du monde»

Reste un point qui semble chiffonner les républicains en Suisse: l’imposition des Étasuniens résidant à l’étranger. «Cela n’a toujours pas été aboli. Je suis déçu. La réforme est inaboutie», dit Edward Flaherty (photo ci-contre). «Nous avons le pire système au monde», lance James Foley. «Le seul autre État qui taxe ses citoyens où qu’ils vivent sur la planète, c’est l’Érythrée. Un «trou de m…», comme dirait le président! C’est un cauchemar: je paie des impôts en Suisse, où je vis, en Allemagne, où je possède un logement, et aux États-Unis… parce que j’en suis citoyen!» (24 heures)