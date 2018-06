Explosion de candidatures féminines aux États-Unis

Propos sexistes, voire misogynes, frasques extraconjugales, politique anti-avortement, attaques contre l’assurance-maladie… Depuis son élection en novembre 2016, le président Donald Trump est devenu, involontairement, une carte maîtresse pour celles et ceux qui veulent pousser des femmes à se lancer en politique. «C’est sans précédent: 476 candidates se sont lancées cette année dans la course pour briguer cet automne un siège à la Chambre des représentants», s’enthousiasme la politologue Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. «L’explosion du nombre de candidates est visible partout: au Sénat, aux postes de gouverneur d’État et à tous les niveaux des administrations locales!»

«Cette vague féminine, c’est surtout un phénomène anti-Trump, bien entendu: une réaction d’écœurement et de rejet contre la misogynie en politique», convient l’experte. «Mais ce n’est pas l’unique raison. La défaite de la démocrate Hillary Clinton, beaucoup plus qualifiée que son adversaire, a fait l’effet d’un électrochoc: puisque les électeurs n’étaient visiblement pas prêts à laisser une femme occuper la présidence, bien des Américaines ont ressenti l’urgence de montrer à leurs concitoyens que des postes d’autorité pouvaient être assumés par des femmes.»

«Puis à cela est venu s’ajouter le mouvement #MeToo, qui a libéré la parole des femmes, les sortant d’un rôle de victimes et les poussant à reprendre le pouvoir sur leur vie, à s’affirmer. C’est une vague de fond, il y a des signes qui ne trompent pas. On voit à Hollywood de plus en plus de productrices, de plus en plus de films avec des actrices occupant le rôle principal – alors qu’autrefois on considérait que de tels films n’étaient pas rentables», rappelle Nicole Bacharan.

Last but not least, l’élection de Donald Trump a fait tomber une importante barrière psychologique. «Bien des femmes, autrefois, ne se lançaient pas en politique parce qu’elles ne se sentaient pas assez qualifiées. Mais avec un homme comme lui à la présidence, leurs scrupules à elles leur paraissent soudain totalement exagérés!» analyse encore la politologue.

Signes encourageants

Soit. Mais toutes ces candidates ont-elles la moindre chance d’être élues? Pour l’instant, les indices sont plutôt prometteurs. Une femme noire vient par exemple d’être élue à la Mairie de San Francisco pour la première fois de l’Histoire. Au début de mai, plus de deux tiers des candidates briguant un siège à la Chambre des représentants ont remporté les primaires dans les États de l’Ohio, de l’Indiana, de Caroline du Nord et de Virginie-Occidentale. «En Géorgie, dans le Sud conservateur, une candidate a remporté la primaire démocrate pour l’élection au poste de gouverneur. Et même en Alabama, des femmes ont remporté les primaires pour la Chambre des représentants», abonde Nicole Bacharan. «Ailleurs aux États-Unis, des femmes hispaniques, noires ou encore indigènes semblent avoir leurs chances. On voit monter l’Amérique des minorités, celle qui est en train de dépasser en nombre la majorité blanche.»

Surtout, la politologue en est convaincue, on n’assiste pas là à un simple sursaut, à un accident de l’Histoire, mais bien à une évolution de fond. Les femmes ont pris d’assaut les nombreux organismes qui proposent des cours pratiques aux candidates qui veulent lancer leur campagne. «Nous avons vu exploser le nombre de femmes venant à nos formations», affirmait récemment sur CNN la fondatrice de l’organisation non partisane She Should Run. Jusqu’en 2016, assure Erin Loos Cutraro, il n’y avait en moyenne que cent inscriptions par mois. Mais depuis l’élection de Donald Trump, il y en a mille.

Politiciennes du futur

Avec des résultats prometteurs, affirme-t-on à l’association progressiste Emerge America, qui se vante d’avoir vu 152 sur 208 «étudiantes» remporter des élections en 2017. C’est-à-dire presque trois sur quatre. Il s’agit souvent de postes locaux, donc modestes, mais très formateurs. Cela signifie que la vague actuelle pourrait conduire, à terme, des politiciennes aguerries à obtenir une bien meilleure représentation des femmes au Congrès des États-Unis (elles ne sont que 20%).

«C’est un phénomène très différent de ce que l’on voit en France avec La République en marche et ses députés débutants, dont certains sont peu préparés à l’exercice de la politique», compare Nicole Bacharan. Elle se dit persuadée que la vague féminine outre-Atlantique est non seulement durable, mais qu’elle peut également avoir un effet boule de neige: «Plus on verra de femmes élues aux États-Unis, moins difficile il deviendra de s’y faire élire.» (24 heures)