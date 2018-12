James Mattis laisse Donald Trump seul face au chaos

James Mattis a abandonné jeudi une Maison-Blanche en plein chaos. Le général est entré dans l’histoire américaine en devenant jeudi le premier secrétaire à la Défense à quitter son poste en raison de profondes divergences avec le président des États-Unis. La lettre de démission qu’il a remise en mains propres à Donald Trump a créé une violente déflagration à Washington, une capitale américaine déjà secouée par la perspective d’un «shutdown» partiel du gouvernement (soit la suspension de certains services fédéraux), qui paraissait difficilement évitable vendredi.

«Mes vues sur la nécessité de traiter les alliés avec respect et d’être lucide face aux acteurs animés de mauvaises intentions et à nos concurrents stratégiques proviennent de quarante ans d’immersion dans ces problématiques», a écrit James Mattis à Donald Trump en soulignant notamment son soutien à l’OTAN, une alliance atlantique constamment critiquée par le président des États-Unis. «Parce que vous avez le droit d’avoir un secrétaire à la Défense dont les vues sur ces [questions] et sur d’autres sujets sont mieux alignées sur les vôtres, je crois que me retirer est la bonne chose à faire.»

«Trump a trahi ses alliés»

Cette démission s’est produite au lendemain de l’annonce surprise par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie et peu avant l’annonce d’un retrait partiel d’Afghanistan. James Mattis était opposé à ces deux décisions. Selon des sources citées par les médias américains, il considérait le retrait de Syrie comme une trahison des Kurdes et des troupes de l’opposition syrienne qui ont combattu aux côtés des troupes américaines.

En décidant d’ordonner le retrait de la moitié des quelque 14 000 soldats américains engagés en Afghanistan, Donald Trump a aussi pris le contre-pied son état-major. Le 4 décembre, Kenneth McKenzie, le général des marines, avait mis en garde le Sénat contre un «départ précipité» d’Afghanistan. Il avait estimé que les troupes afghanes ne pourraient pas «défendre avec succès leur pays» face aux talibans.

La démission de James Mattis semble marquer un tournant dans la relation des parlementaires conservateurs avec Donald Trump. Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Congrès, a émis jeudi soir un rare communiqué critiquant le président des États-Unis. Il s’est dit «particulièrement déçu» de voir James Mattis renoncer à ses fonctions en raison de ses «profondes divergences» avec Donald Trump sur des «éléments essentiels du leadership américain à l’échelle mondiale».

Lindsey Graham, l’un des fidèles alliés de Donald Trump au Sénat, n’a pas non plus été avare de critiques. «Les conditions en Afghanistan font d’un retrait américain une stratégie très risquée», a-t-il affirmé sur Twitter. Il a aussi fait part de sa «grande tristesse» face au départ de James Mattis et a demandé au président de reconsidérer sa décision en Syrie.

Le 11 décembre, Brett McGurk, l’envoyé de Donald Trump en Syrie, avait déclaré lors d’une conférence de presse à Washington qu’il serait «inconscient» pour les Américains de crier victoire contre Daech et de quitter la Syrie «maintenant». Huit jours plus tard, Donald Trump affirmait sur Twitter: «Nous avons vaincu Daech en Syrie, ma seule raison pour rester là-bas pendant la présidence de Trump».

Nancy Pelosi, l’élue démocrate qui devrait prendre la présidence de la Chambre des représentants en janvier, a dit être «ébranlée» par la démission de James Mattis. Elle a aussi demandé aux Américains de «prier» pour leur pays. (24 heures)