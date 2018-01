«Je ne suis pas raciste», assure Trump

Le président américain Donald Trump a assuré dimanche qu'il n'était «pas raciste» après que des médias ont rapporté ses propos sur l'immigration en provenance de «pays de merde», suscitant un torrent d'indignation à travers le monde. «Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous n'ayez jamais interviewée, je peux vous le dire», a déclaré à des journalistes le président américain depuis son club de golf de West Palm Beach, en Floride où il dînait dimanche avec le chef de la majorité de la Chambre des représentants.

Le milliardaire avait déjà affirmé vendredi dans un tweet n'avoir «jamais dit de mal des Haïtiens», après avoir déjà nié l'utilisation de l'expression «pays de merde» pour qualifier Haïti lors d'une réunion sur l'immigration jeudi. «Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés», affirmait sur Twitter le milliardaire dans une formule alambiquée.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 janvier 2018

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 janvier 2018

Version différente

Quelques minutes plus tard, le sénateur démocrate Dick Durbin, présent lors de la réunion, assurait pourtant que le président avait bien utilisé «plusieurs fois» l'expression injurieuse.

«Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ?», a demandé le président Trump lors des discussions jeudi, selon le Washington Post, citant plusieurs sources anonymes. Selon elles, M. Trump faisait référence à des pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti et au Salvador, expliquant que les Etats-Unis devraient plutôt accueillir des ressortissants de la Norvège.

Sur Twitter, Trump a réitéré dimanche son opposition au système de loterie pour attribuer des visas. «En tant que président, je veux des gens qui viennent dans notre pays pour nous aider à retrouver notre force et notre grandeur, des gens qui viennent via un système basé sur le mérite. Plus de loteries! #L'AMERIQUE D'ABORD», a-t-il écrit sur le réseau social.

I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 janvier 2018

Donald Trump a également déclaré dimanche qu'il essayait de conclure un accord sur l'immigration mais a accusé ses adversaires démocrates de n'être d'aucune utilité en la matière. «Nous sommes prêts, désireux et capables d'obtenir un accord sur le Daca», a-t-il dit. Le programme Daca (Deferred Action for Childhood Arrival), hérité de l'administration de Barack Obama, permet à 690'000 jeunes immigrés de travailler et d'étudier aux Etats-Unis en toute légalité. «Je ne pense pas que les démocrates veulent le conclure. Les gens du Daca devraient savoir que les démocrates ne vont pas le conclure», a-t-il martelé.

Un compromis à trouver

En septembre, M. Trump a abrogé le programme qui a permis à 690'000 jeunes, entrés illégalement aux Etats-Unis alors qu'ils étaient enfants, de travailler et d'étudier en toute légalité en les protégeant de l'expulsion. Il a donné jusqu'au 5 mars au Congrès pour trouver un compromis.

Les législateurs démocrates «ne veulent pas de sécurité à la frontière», a soutenu le président. «Il y a des gens qui affluent. Ils ne veulent pas arrêter (le trafic) de drogue et ils veulent réduire le budget de notre armée, ce que nous ne pas faire», selon lui. (ats/nxp)