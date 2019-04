Joe Biden défie Donald Trump de manière frontale

Joe «la bagarre» est de retour. Un an à peine après avoir affirmé qu’il aurait «tabassé» Donald Trump dans la cour d’école pour ses propos irrespectueux envers les femmes, Joe Biden est entré jeudi dans la course à la Maison-Blanche en lançant une attaque frontale contre le président des États-Unis. Dans une vidéo publiée à l’aube, Joe Biden a présenté l’élection présidentielle américaine de 2020 comme une «bataille pour l’âme de cette nation».

L’ancien vice-président de Barack Obama, 76 ans, a justifié sa décision de briguer la Maison-Blanche pour la troisième fois en mentionnant les émeutes raciales de Charlottesville le 12 août 2017. Ce jour-là, Heather Heyer, une jeune femme qui participait à une manifestation pacifique contre un rassemblement néonazi dans la petite ville universitaire de Virginie, avait été tuée par un militant d’extrême droite. Donald Trump avait alors affirmé qu’il y avait «des gens très bien dans les deux camps».

Selon Joe Biden, ces propos de Donald Trump ont «ébranlé la conscience» des Américains. «Avec ces mots, le président des États-Unis a mis sur un pied d’égalité moral ceux qui répandent la haine et ceux qui ont le courage de faire front, a-t-il martelé. À ce moment, j’ai su que la menace pour ce pays dépassait tout ce que j’avais vu dans ma vie.»

En tête d’un peloton fourni

Joe Biden est le dernier démocrate à entrer dans la campagne électorale de 2020, mais il se positionne immédiatement en tête d’un peloton fourni dans lequel on retrouve notamment Bernie Sanders, le chef de file de l’aile gauche du parti démocrate. Joe Biden, ex-sénateur du Delaware, devra aussi affronter plusieurs sénatrices – Kamala Harris, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et Kirsten Gillibrand –, un sénateur afro-américain – Cory Booker – et deux stars montantes du parti démocrate: Beto O’Rourke, l’homme qui a failli remporter l’année dernière un siège de sénateur dans l’État conservateur du Texas, et Pete Buttigieg, le maire d’une ville du Midwest qui pourrait devenir le premier président gay de l’histoire des États-Unis.

Le message anti-Trump de Joe Biden se distingue singulièrement du discours rassembleur de Beto O’Rourke, 46 ans, de Pete Buttigieg, 37 ans, ou encore de Cory Booker, 49 ans. En défiant le président, Joe Biden se rapproche plutôt de Bernie Sanders, 77 ans, ou d’Elizabeth Warren, 69 ans, deux candidats nettement plus à gauche que lui.

Joe Biden est né en Pennsylvanie le 20 novembre 1942. Il a perdu deux enfants et sa première épouse au cours d’une vie marquée par les tragédies. Ce politicien populaire va jouer sur son image d’élu modéré, capable de rassembler les classes ouvrières blanches qui avaient porté Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Son premier meeting est d’ailleurs prévu lundi à Pittsburgh, une ville minière de l’ouest de la Pennsylvanie dont la grande banlieue avait massivement voté pour Donald Trump.

Tweet acide de «bienvenue»

L’entrée en campagne de Joe Biden intervient au moment où les relations entre le Congrès et la Maison-Blanche se détériorent. Donald Trump refuse de se plier aux requêtes de la Chambre des représentants, déterminée à enquêter sur les pratiques du président. Ce dernier, 72 ans, s’est immiscé jeudi dans la course aux primaires démocrates. «Bienvenue dans la course, Joe l’endormi, a-t-il tweeté. J’espère seulement que tu as l’intelligence, longtemps remise en cause, de mener une campagne des primaires couronnées de succès. Ce sera dur.»

De son côté, Barack Obama a salué l’entrée en jeu de Joe Biden, l’homme qui l’a accompagné pendant huit ans à la Maison-Blanche. «Le président Obama dit depuis longtemps que son choix de Joe Biden comme colistier en 2008 est l’une des meilleures décisions qu’il ait jamais prise, a déclaré Katie Hill, porte-parole de Barack Obama. Il s’est reposé sur la connaissance, la vista et le jugement du vice-président pendant deux campagnes et pendant toute la présidence.»

(24 heures)