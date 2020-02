Joe Biden mise gros sur la Caroline du Sud

Tentant de se relever après ses premiers mauvais résultats, l'ancien vice-président américain Joe Biden espère remporter samedi la Caroline du Sud, une victoire qui pourrait le remettre en selle dans les primaires démocrates et peut-être freiner l'élan de Bernie Sanders.

La course reste longue jusqu'à l'investiture d'un candidat démocrate pour affronter le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Mais la dynamique s'accélère avec l'approche du «Super Tuesday» de mardi, lorsque 14 Etat voteront.

«Je suis confiant»: Joe Biden, 77 ans, a martelé cette phrase en sillonnant la Caroline du Sud à la veille de ce vote crucial pour son avenir. Les sondages lui donnent une large avance dans cet Etat où les Noirs, chez qui il reste très populaire, représentent plus de la moitié de l'électorat démocrate.

«Les amis, une victoire en Caroline du Sud nous aiderait à gagner un grand élan juste au bon moment», a-t-il tweeté à ses partisans vendredi soir.

Folks, a win in South Carolina would help us build momentum at just the right time. We're feeling good about our chances, but we need your help to pull it off. Please chip in what you can — every dollar makes a big difference: https://t.co/s1BfEAawq6