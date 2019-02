Kamala Harris marche dans les pas d’Obama

Cory Booker, Afro-Américain, candidat des ghettos

Kamala Harris va devoir rivaliser avec Cory Booker pour le soutien en 2020 de l’électorat afro-américain qui avait porté Barack Obama à la Maison-Blanche en 2008. Cory Booker, le sénateur démocrate du New Jersey, a annoncé sa candidature vendredi dans une vidéo qui met en évidence ses racines dans l’Amérique des ghettos. Après avoir grandi dans une banlieue blanche aisée et étudié dans les prestigieuses universités de Stanford et Yale, l’Afro-Américain de 49 ans s’est installé dans un quartier populaire noir de Newark, une ville rongée par la pauvreté et la violence aux portes de New York.



Alors que Kamala Harris a fait une carrière de procureure avant d’être élue au Sénat, Cory Booker a côtoyé pendant des années dans son quartier les jeunes Noirs qui voient souvent dans les gangs et le trafic de drogue la seule issue à la pauvreté. Contrairement à un Donald Trump qui a vécu toute sa vie dans l’opulence et loin des gangs dont il parle avec l’aplomb d’un expert, Cory Booker connaît le cycle infernal dont sont souvent prisonniers les jeunes des ghettos des villes américaines.



Le sénateur cherche depuis des années à briser cet engrenage. Après son élection à la mairie de Newark en 2006, il a initié une phase de transformation des écoles de la ville et attiré des investissements importants, dont 100 millions de dollars de la part de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Élu au Sénat en 2013, il s’est positionné comme un politicien incarnant l’optimisme. Pendant les audiences du juge Brett Kavanaugh à l’automne dernier, il avait fait front commun avec Kamala Harris pour tenter de s’opposer en vain à la confirmation du magistrat accusé d’une agression sexuelle il y a plus de trente ans.



Les deux anciens alliés sont désormais rivaux pour l’investiture démocrate à la présidentielle de 2020. Ils devront aussi conjuguer avec les sénatrices Elizabeth Warren, l’une des stars de l’aile populiste du Parti démocrate, et Kirsten Gillibrand, qui a porté le mouvement #MeToo au Congrès. Au sein du peloton de candidats démocrates à la Maison-Blanche, on retrouve aussi la jeune représentante d’Hawaï Tulsi Gabbard, l’ancien ministre du Logement d’Obama Julian Castro, et Pete Buttigieg, jeune maire de l’Indiana, gay et ex-militaire. En attendant les décisions de Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, du sénateur du Vermont Bernie Sanders, et du Texan Beto O’Rourke, la nouvelle star du Parti démocrate.