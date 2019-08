Kamala Harris mène la charge contre Trump

«Nous avons un prédateur à la Maison-Blanche!» Kamala Harris a clos mercredi soir à Detroit un débat compliqué pour elle sur un exercice dans lequel elle excelle. Après avoir essuyé durant plus de deux heures les attaques de ses concurrents à la nomination démocrate pour la présidentielle de 2020, l’ancienne procureure générale de Californie a prononcé une plaidoirie implacable contre l’actuel chef de l’État. «Donald Trump a une nature et des instincts de prédateur. Il faut savoir que les prédateurs, par nature, s’attaquent à ceux qu’ils estiment faibles. […] Ce sont des lâches.»

Depuis son entrée en campagne le 27 janvier dans son fief d’Oakland en Californie, Kamala Harris n’a cessé de jouer sur son image de procureure capable de démolir méthodiquement l’image que s’est construite Donald Trump. Sondage après sondage, les électeurs démocrates affirment que leur priorité est de choisir la personne capable de battre Donald Trump en 2020.

Dans ce contexte, Kamala Harris avait posé les fondations de sa campagne présidentielle à l’automne dernier, lorsqu’elle avait fait vaciller par ses questions pointues le juge Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis. Et elle a fait irruption dans le groupe de tête des prétendants démocrates à la Maison-Blanche en 2020 en ébranlant le favori, l’ancien vice-président Joe Biden, lors du premier débat en juin à Miami.

Fille d’une mère d’origine indienne et d’un père d’origine jamaïcaine, Kamala Harris a collectionné au cours de sa carrière les succès historiques. Elle a été la première procureure femme et la première procureure noire de San Francisco. Elle est ensuite devenue la première procureure générale de Californie et la seconde Noire élue au Sénat après Carol Moseley Braun.

Kamala Harris a confié à sa sœur Maya la direction de sa campagne. Elle est disciplinée et offre un contraste saisissant avec Donald Trump, qui a passé en avril la barre des 10'000 mensonges et affirmations erronées depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017.

En tant que procureure, Kamala Harris a néanmoins constamment balancé entre intransigeance et volonté de réformer le système de justice. Les décisions contradictoires qu’elle a prises pendant sa carrière l’exposent aux critiques de ses adversaires. Mercredi, elle a été mise sur la défensive par Tulsi Gabbard, une élue d’Hawaï peu connue du grand public. «Elle a bloqué des éléments de preuve qui auraient pu permettre de remettre en liberté un homme innocent dans les couloirs de la mort avant que les tribunaux ne la forcent à le faire», a lancé Tulsi Gabbard à propos de Kevin Cooper, un Afro-Américain condamné à mort pour un quadruple meurtre en 1983 et toujours emprisonné.

L’espace d’un instant, Tulsi Gabbard, une ancienne combattante âgée de 38 ans, a mis en lumière la faiblesse potentielle de Kamala Harris. La sénatrice californienne s’est défendue en rappelant s’être opposée à la peine de mort dans une autre affaire portant sur le meurtre d’un policier en 2004 à San Francisco. Mais sur la scène du débat à Detroit mercredi, la Californienne semblait beaucoup plus à l’aise dans son rôle de procureure que dans celui d’avocate de la défense.