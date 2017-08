L’Amérique sans stratégie pour sortir du bourbier afghan

Plus de 1600 civils tués depuis janvier, 3500 blessés, «un record»: dans un rapport publié à la mi-juillet, l’ONU s’alarme du coût de la guerre en Afghanistan. Mis à part 2016, jamais le pays n’a eu à enterrer autant de morts depuis la chute des talibans en 2001. Selon l’ONU, ce sont d’abord les mines et les attentats à la bombe qui tuent. Révélateur d’une insurrection plus active que jamais. Le nombre d’attaques a grimpé de 21% entre le 1er mars et le 31 mai, avec plus de 6200 incidents recensés par la coalition. La machine talibane multiple, depuis le début de l’été, attentats spectaculaires et embuscades.

Saper le moral des troupes

«Le retrait du gros des troupes de l’OTAN en décembre 2014 a donné plus de marge de manœuvre aux talibans», note Thomas Ruttig, codirecteur de l’Afghanistan Analysts Network, un centre de recherche de Kaboul. D’après la coalition, les autorités ne contrôlent plus que 60% du pays, un recul de onze points en un an et demi. Les forces de sécurité tiennent encore les grandes villes et les autoroutes grâce au soutien aérien américain.

Pour l’emporter, la stratégie talibane est simple: saper le moral des troupes et de l’opinion à coups d’attentats et d’embuscades pour miner la coalition gouvernementale. Les insurgés espèrent provoquer une crise politique, un effondrement de l’intérieur qui permettrait d’étendre leurs conquêtes. A cet égard, l’attentat du 31 mai a sonné comme un avertissement. L’explosion d’un camion bourré d’explosifs devant l’ambassade d’Allemagne à Kaboul a fait 150 morts, et dans les jours suivants, des centaines de personnes ont défilé dans la capitale pour protester contre un gouvernement jugé incapable de protéger la population.

Très impopulaire, la coalition emmenée par le président, Ashraf Ghani, et le chef du gouvernement, Abdullah Abdullah, s’effrite d’autant plus vite qu’elle est fragilisée par des querelles ethniques. La communauté tadjike du Panjshir, emmenée par la famille du commandant Massoud, accuse Ashraf Ghani d’accaparer le pouvoir. Abdul Rashid Dostum, leader de la communauté ouzbèke et vice-président, fait le même reproche. A la fin du mois de juin, alors qu’il se trouvait en Turquie, il a formé une coalition avec le gouverneur de la province de Balkh, Atta Mohammed Noor, et un parti de l’ethnie hazara. Inquiet, le pouvoir central a empêché l’avion qui transportait Dostum de se poser en Afghanistan le 17 juillet. Le vice-président reste exilé à Ankara.

Briser l’impasse militaire

La survie politique d’Ashraf Ghani dépendra de la stratégie américaine. A son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a demandé au Pentagone de trouver un moyen de briser l’impasse militaire. Plusieurs pistes sont à l’étude, notamment une pression accrue sur le Pakistan. Dans un rapport au Congrès dévoilé en juin, le Pentagone a accusé Islamabad de soutenir les talibans, en particulier la faction de Sirajuddin Haqqani. Le reproche n’est pas nouveau. Mais les pressions américaines n’ont jamais fait plier le Pakistan. Les militaires pakistanais refusent de rompre avec Haqqani pour préserver leur influence face au rival indien qui appuie le gouvernement de Kaboul. Et une entente entre Delhi et Islamabad sur le dossier afghan est d’autant plus illusoire que la répression indienne contre l’«intifada» au Cachemire, à majorité musulmane, exaspère le gouvernement pakistanais.

(24 heures)