L’Argentine vient en aide à ses plus démunis

Les Argentins en parlent déjà dans la longue queue de la pharmacie, qui respecte les distances de sécurité: «Encore heureux que le président ne nous ait pas oubliés!» s’exclame Carlos, cordonnier de contrebande au chômage technique. «La dette publique, c’est nous qui la payons, et avec quels revenus? On ne peut même plus travailler, avec ce confinement! Sans cette aide, je ne pourrais plus nourrir mes enfants ni payer le traitement de ma fille épileptique.»

Alberto Fernández, le nouveau président de centre gauche au pouvoir depuis quatre mois, vient en effet de décider de verser d’ici quelques jours une aide sociale de survie à près de 4 millions de travailleurs illégaux, cloîtrés chez eux depuis le 20 mars à cause du confinement total. Alors que 12 millions d’Argentins se sont inscrits sur le site du gouvernement pour la percevoir, seuls un tiers d’entre eux ont déjà été sélectionnés. Vendeurs à la sauvette, chauffeurs de taxi sans plaque, couturières, domestiques, artisans ou serveurs, voire agents de la mairie de Buenos Aires ou même de l’État payés au noir, c’est près d’un tiers de la population qui compte sur un travail informel à la journée. Pour eux, le leitmotiv du «Restez chez vous!» est aussi dangereux que l’épidémie.

Priorité aux mères pauvres

«La réduction brutale de l’activité économique laisse beaucoup de gens dépendant de la demande au jour le jour dans une situation d’angoisse et de désespoir», a déclaré le ministre de l’Économie, Martín Guzmán. «Nous voulons nous assurer que tous les Argentins soient protégés contre cette crise.» L’aide d’urgence de 10'000 pesos (150 francs, de quoi assurer un mois de survie alimentaire) sera donc «destinée aux familles qui ne reçoivent plus aucun type de revenu», a expliqué le ministre du Travail, Claudio Moroni. Elle sera aussi automatiquement versée aux bénéficiaires des minima sociaux de 3000 pesos par mois (45 francs) – handicapés, femmes enceintes ou mères pauvres touchant l’Allocation universelle par enfant (AUH). À raison d’une aide par foyer, la priorité sera donnée aux mères des 4 millions d’enfants pauvres.

Ce plan exceptionnel intervient dans un pays en pleine crise socioéconomique, avec 40% de pauvres, 60% d’inflation et une dette publique record de 90% du PIB. Le président libéral antérieur, Mauricio Macri, avait en effet obtenu 57 milliards de dollars du Fonds monétaire international, le plus massif de son histoire, représentant 61% des capacités de prêt de l’institution, et ce pour un pays qui a fait six fois défaut sur sa dette au cours des sept dernières décennies. Alors qu’il s’apprête à distribuer 10'000 pesos aux plus pauvres, le nouveau gouvernement a annoncé qu’il repoussait un premier remboursement de 10 milliards de pesos. Le symbole est fort et inédit: l’État se met en défaut technique en envoyant au diable ses créanciers pour protéger les secteurs les plus vulnérables du travail illégal. Le nouveau président a en effet répété que sa priorité serait «la vie des Argentins» et que «le remboursement de la dette attendrait». C’est que «la pandémie a changé la donne», explique l’économiste Claudio Katz. «Avant la crise sanitaire, le remboursement de la dette se serait contenté de tuer la croissance; aujourd’hui, il tuerait la population. Ce n’est plus une question d’argent, mais de survie.»

Cette aide massive reste malgré tout insuffisante pour les familles nombreuses et les indigents. «Beaucoup doivent continuer à bosser, avec ou sans virus. Dans ma favela, tout le monde est dans la rue», souffle Karen, dont la famille vit dans une bicoque à toit de tôles en banlieue de Buenos Aires. Le Ministère du développement social a pourtant multiplié les postes de distribution de nourriture à emporter, afin de limiter les rassemblements des pauvres dans les cantines et d’aider les quartiers populaires à respecter la quarantaine. L’Administration nationale de la sécurité sociale (ANSES) a même crédité à distance plus d’un million de cartes alimentaires pour éviter la remise en mains propres. Le prix des loyers est gelé, les contrats de location automatiquement prolongés, les expulsions reportées et les remboursements de crédits reportés au moins jusqu’au mois de juin.

«On essayera de tenir jusqu’à la fin du confinement, conclut Karen, mais Alberto [le nouveau président] n’avait vraiment pas besoin de ça, le pauvre. Et ce sont encore les plus démunis qui vont en payer le prix.» D’après la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’ONU, l’extrême pauvreté pourrait augmenter de 35% dans toute l’Amérique latine.