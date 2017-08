L'adieu aux armes des Farc

Les armes des Farc se sont tues. Les guérilleros, qui pendant plus de cinq décennies ont combattu l'Etat colombien, débutent une nouvelle vie, comme civils, dans d'anciennes zones de guerre, et préparent le lancement de leur parti politique.

Le désarmement de ce qui fut la guérilla marxiste la plus puissante du continent américain se termine officiellement ce mardi. Les derniers camions chargés des fusils remis à l'ONU doivent quitter les 26 zones où les troupes sont regroupées depuis le début de l'année, selon le calendrier convenu avec le gouvernement.

Les Farc «ont cessé d'exister en tant qu'organisation armée», a proclamé lundi le ministre de l'Intérieur, Guillermo Rivera, dans une interview à la radio. Pendant huit mois, près de 7'000 hommes, femmes et mineurs ont progressivement laissé leurs armes dans des conteneurs supervisés par une mission de l'ONU, afin qu'elles soient fondues. Le délai pour localiser les dernières caches d'armement court jusqu'au 1er septembre.

Les Farc, qui ont échoué à prendre le pouvoir par les armes, entament une nouvelle étape, après avoir signé la paix en novembre pour mettre fin à un conflit qui a impliqué d'autres guérillas et des paramilitaires, faisant environ 7,5 millions de victimes, entre morts, disparus et déplacés.

Une vie civile

A partir de maintenant, les ex-guérilleros seront des civils, qui en principe devraient vivre dans ces 26 zones de désarmement, désormais appelées «espaces territoriaux de formation et de réincorporation».

«Notre pari est que l'immense majorité, du moment que nous réussissons à générer des projets collectifs économiques restent dans ces zones, voire avec leurs familles», a déclaré à l'AFP Carlos Antonio Lozada, l'un des chefs des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc).

D'une superficie moyenne de trois km2, ces zones sont éloignées des grandes villes et situées dans d'anciens fiefs de la guérilla. Leurs alentours sont surveillés par les forces de l'ordre.

Outre environ 450 dissidents des Farc, l'Etat colombien affronte encore l'Armée de libération nationale (ELN), guérilla moins importante inspirée de la révolution cubaine avec laquelle le gouvernement a entamé des pourparlers, et de puissants gangs de trafiquants de drogue issus des anciennes milices paramilitaires.

Nouveaux risques

Il est également prévu que les Farc terminent mardi de remettre l'inventaire de leurs biens destinés à dédommager leurs victimes, et que les enfants-soldats quittent les zones. A ce jour, l'Etat a accueilli 88 mineurs sortis des rangs de la rébellion.

«On peut déjà considérer que les Farc disparaissent comme groupe guérillero (...) et deviennent des citoyens normaux», a déclaré à l'AFP l'analyste Ariel Avila, de la fondation Paix et Réconciliation, qui suit la mise en oeuvre du processus de paix. Cette nouvelle étape cruciale pour la Colombie comporte toutefois de multiples défis, qui vont de la sécurité physique des anciens combattants au lent processus d'amnistie de centaines de Farc encore en prison.

A ce jour, sept membres de l'ex-guérilla ont été assassinés depuis le début du désarmement en janvier, selon Ariel Avila. «Il y a ensuite la sécurité économique, qui présente aujourd'hui le plus de problèmes. Les guérilleros ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain», a-t-il ajouté.

Une juridiction spéciale de paix

Tout en devant rendre des comptes devant une justice spéciale, les Farc vont se transformer en parti politique de gauche à partir du 1er septembre. Elles doivent faire connaître ce jour-là le nom de ce nouveau mouvement, à quelques mois des élections générales prévues en mai 2018. L'accord de paix leur garantit pendant deux mandats, soit huit ans, au moins dix sièges au Congrès bicaméral qui compte 268 parlementaires.

Dans l'immédiat, les Farc laissent derrière elles la rigueur de la vie militaire. «Certains vont quitter les zones pour retrouver leurs familles. Mais pour ces cas-là, nous avons souligné la nécessité de maintenir un lien politique et de continuer à travailler et à lutter pour les idéaux», a affirmé Carlos Antonio Lozada.

Les ex-guérilleros et les agents des forces de l'ordre devront comparaître devant une juridiction spéciale de paix, qui prévoit des sanctions alternatives à la prison pour ceux qui avouent leurs crimes, dédommagent les victimes et s'engagent à ne plus jamais exercer de violence.

De son côté, l'opposition de droite continue à contester un accord de paix qu'elle promet de réviser si elle parvient au pouvoir l'an prochain, en dépit de l'appui international au résultat de quatre ans de négociations menées à Cuba. Les adversaires du président et prix Nobel de la Paix 2016, Juan Manuel Santos, jugent cet accord historique trop indulgent avec les Farc. (afp/nxp)