L'ex-militant Cesare Battisti a été arrêté en Bolivie

Cesare Battisti, ex-activiste d'extrême gauche italien condamné à perpétuité en Italie pour quatre meurtres, est attendu lundi midi à Rome où il doit être emprisonné, après avoir été expulsé par la Bolivie.

???? #CesareBattisti ripreso poco prima della cattura

Team di poliziotti #Criminalpol #Antiterrorismo e #Digos Milano con collaborazione intelligence italiana lo hanno pedinato fino all'arresto da parte dela polizia boliviana @INTERPOL_HQ pic.twitter.com/adBu9iRvX2 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 13 janvier 2019

L'avion qui doit le ramener en Italie a décollé dimanche, selon des journalistes de l'AFP, vers 17H00 locales (21H00 GMT) de l'aéroport international de Santa Cruz (est de la Bolivie) où il avait été capturé samedi soir après une cavale d'un mois. L'appareil - un Falcon 900 siglé du drapeau italien - est attendu à l'aéroport romain de Ciampino vers 12H30 (11H30 GMT) lundi.

Le ministère de l'Intérieur italien avait confirmé que l'appareil avait bien décollé de Santa Cruz avec Cesare Battisti à son bord, une annonce accompagnée d'une photo de l'ex-militant gauchiste assis dans l'avion, apparemment sans menottes, une couverture sur les jambes.

#13gennaio #Bolivia team di poliziotti italiani con polizia boliviana ha individuato e catturato #CesareBattisti

Fondamentale l’attività dei poliziotti Antiterrorismo italiano #Dcpp e del Servizio Cooperazione Internazionale Polizia #Scip #Criminalpol pic.twitter.com/CdAVZKpEY4 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 13 janvier 2019

«L'avion avec Cesare Battisti vient de décoller en direction de l'Italie: je suis fier et ému !», s'est félicité le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini sur Twitter.

Aereo con #CesareBattisti decollato adesso direzione Italia: sono orgoglioso e commosso! pic.twitter.com/lWWWZkubsl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 13, 2019

«L'Italie l'attend»

«Il rentrera directement de la Bolivie. De cette façon, l'ex-terroriste purgera la peine prononcée par la justice italienne : la perpétuité!», a précisé le ministre italien de la Justice Alfonso Bonafede sur son compte Twitter.

#CesareBattisti tornerà in Italia direttamente dalla Bolivia. In questo modo, l'ex terrorista sconterà la pena che gli è stata comminata dalla giustizia italiana: l'ergastolo! — Alfonso Bonafede (@AlfonsoBonafede) January 13, 2019

Dans un entretien à la télévision italienne Rainews24, le ministre a expliqué dimanche que le Brésil ne prévoit pas de peines à perpétuité. Dans le passé un accord avait donc été signé avec ce pays prévoyant de réduire la peine à 30 ans de prison, l'Italie préférant faire ce compromis pour récupérer le fugitif. Ceci n'est toutefois plus d'actualité avec une expulsion depuis la Bolivie. Il doit être placé dans la prison de Rebibbia à Rome.

Les geôles italiennes attendent Cesare Battisti «non pas à cause de ses idées politiques, mais bien pour les quatre crimes qu'il a commis ainsi que pour divers délits liés à la lutte armée et au terrorisme», a commenté le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte.

Cesare Battisti avait été condamné une première fois au tournant des années 80 à 13 ans de prison pour appartenance à un «groupe armé», les PAC (Prolétaires armés pour le communisme), un groupuscule d'extrême gauche particulièrement actif à la fin des années 70 et considéré comme «terroriste» par Rome.

Dès 1981, Battisti est exfiltré de prison au terme d'un raid éclair mené par des membres présumés des PAC. Fuyant l'Italie, il est condamné par contumace à la réclusion à perpétuité pour quatre homicides et complicité de meurtres dans les années 1970 - les «années de plomb» en Italie.

15 ans en France

La justice italienne l'a condamné notamment pour son rôle dans les meurtres d'un boucher et d'un joaillier, abattus froidement par balles. Cesare Battisti, qui clame son innocence, vivait en exil au Brésil depuis 2004, après avoir passé près de 15 ans en France.

L'homme aujourd'hui âgé de 64 ans avait refait sa vie dans ce pays où il a un jeune fils mineur de mère brésilienne, une paternité sur laquelle il comptait d'ailleurs pour le protéger légalement d'une extradition du Brésil. Il a toujours clamé son innocence.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a félicité dimanche sur Twitter «les responsables de la capture du terroriste Cesare Battisti». En 2010, ce dernier avait bénéficié d'une décision du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, du Parti des Travailleurs (PT), qui avait bloqué son extradition vers l'Italie pourtant autorisée par la Cour suprême.

Le 13 décembre, un juge de la Cour suprême du Brésil avait ordonné l'arrestation de Cesare Battisti «en vue d'une extradition». L'acte d'extradition avait été signé le lendemain par le président conservateur Michel Temer, auquel Jair Bolsonaro a succédé le 1er janvier. Mais les autorités brésiliennes avaient ensuite perdu sa trace. Selon une source gouvernementale bolivienne, il est entré «de manière illégale dans le pays».

Le fils du président brésilien, le député Eduardo Bolsonaro, a commenté l'arrestation en italien sur Twitter : «le Brésil n'est plus une terre de bandits. Matteo Salvini, le petit cadeau va arriver».

(ITA) Il Brasile non è più terra di banditi. @matteosalvinimi , il "piccolo regalo" è in arrivo ???????? ?? pic.twitter.com/vbsHBTZ2Pc — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) January 13, 2019

La prison, pas «la plage»

Matteo Salvini a remercié les forces de l'ordre italiennes et étrangères qui ont permis l'arrestation d'«un délinquant qui ne mérite pas une vie confortable à la plage, mais de finir ses jours en prison». Le chef de La Ligue (extrême droite), homme fort de l'Italie, n'a pas manqué aussi d'adresser des remerciements à Jair Bolsonaro, son nouvel allié.

Cesare Battisti avait été repéré «avec certitude» en Bolivie, la semaine dernière à Santa Cruz, où une opération avait été préparée avec la police bolivienne, a-t-on appris auprès du gouvernement italien. «Battisti a été arrêté dans la rue, il n'était pas armé et n'a pas opposé de résistance. Il a répondu à la police en portugais et montré un document brésilien qui confirmait son identité. Désormais l'Italie l'attend», ont ajouté des sources au ministère de l'Intérieur.

Une vidéo prise par la police italienne peu avant l'arrestation montre Cesare Battisti déambulant dans la rue, titubant légèrement, méconnaissable derrière des lunettes noires et portant barbe et moustache. Il a été arrêté avec moins de deux dollars en poche et «sentant l'alcool», selon une source proche de l'enquête. L'ex-militant gauchiste avait demandé le statut de réfugié politique à la Bolivie mais La Paz n'avait pas donné suite à sa requête, selon le Défenseur des droits bolivien, David Tezanos.

L'arrestation de Cesare Battisti a été unanimement saluée en Italie, à droite comme à gauche. Le président de la République Sergio Mattarella espère qu'il sera «rapidement remis à la justice italienne, afin qu'il purge sa peine pour les graves crimes» commis en Italie.

Par ailleurs, Matteo Salvini a annoncé dimanche soir qu'il comptait réclamer rapidement à la France d'autres ex-militants d'extrême gauche condamnés pour meurtre après l'arrestation de Cesare Battisti, longtemps protégé par Paris. (ats/nxp)