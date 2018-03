L'ex-patron de Larry Nassar arrêté

L'ancien patron de Larry Nassar, ex-médecin de l'équipe américaine de gymnastique condamné à un maximum de 175 ans de prison notamment pour des abus sexuels, a été arrêté lundi et incarcéré, a indiqué à l'AFP la police locale.

William Derkey Strampel, 70 ans, était bien enregistré lundi soir comme étant un détenu de la prison du comté d'Ingham, sur le site InmateInfo. «Je peux confirmer qu'il est en prison, mais nous ne rendons pas publics les chefs d'inculpation avant la mise en accusation formelle», a précisé Scott Wriggelsworth, shérif du comté d'Ingham (Michigan, nord), ajoutant que cette mise en accusation était prévue mardi lors d'une audience devant un tribunal.

Police in Michigan have arrested William Strampel, a former Michigan State University dean and boss of Larry Nassar, the former USA Gymnastics team doctor who is now doing time in prison https://t.co/Ty6wDLhV1N pic.twitter.com/3dpVwHaPjO