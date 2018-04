La NASA veut passer le mur du son sans bruit

Le nouvel avion de la lignée des légendaires X-planes de la NASA va avoir pour mission de franchir le mur du son sans produire le «bang» si caractéristique et si bruyant. L'agence spatiale américaine a signé un contrat de 24,7 millions de dollars avec Lockheed Martin pour concevoir le nouvel appareil.

L'engin pourrait décoller en 2021, a précisé mardi la NASA. Si tout se passe comme prévu, l'avion devrait faire le «bruit d'une porte de voiture qui se ferme» - soit environ 75 décibels de niveau de bruit perçu - en volant à 55'000 pieds d'altitude (environ 16'800 mètres) à la vitesse de 1560 km/h, a-t-elle ajouté.

