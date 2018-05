La Nasa veut envoyer un mini-hélicoptère sur Mars

L'agence spatiale américaine a annoncé vendredi son intention d'expédier en 2020 le tout premier hélicoptère sur Mars, un engin miniature proche d'un drone qui pourrait permettre d'approfondir la connaissance de la planète rouge.

Sobrement baptisé «The Mars Helicopter», cet appareil au fuselage à peine plus gros qu'une balle de baseball pèse moins de 1,8 kilo.

Il a vocation à voyager depuis la Terre avec le rover Mars 2020, un robot sur roues qui doit étudier l'habitabilité de la planète, chercher des signes d'une vie ancienne et évaluer les ressources naturelles et les dangers pour de futurs explorateurs humains.

Le lancement est prévu pour juillet 2020, pour une arrivée en février 2021.

«La Nasa est fière de son histoire de pionnière», a indiqué Jim Bridenstine, patron de l'agence spatiale, dans un communiqué. «L'idée d'un hélicoptère volant dans le ciel d'une autre planète est palpitante».

