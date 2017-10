La fronde des républicains contre Donald Trump

«Je ne serai pas complice ni silencieux.» Jeff Flake, le sénateur républicain de l’Arizona, a ouvert mardi en ces termes une nouvelle brèche dans le mur du soutien des parlementaires conservateurs à Donald Trump. L’élu de 54 ans a annoncé dans un discours au Congrès à Washington qu’il ne se représenterait pas en 2018: «J’ai décidé que je serai plus capable de représenter les gens de l’Arizona et de mieux servir mon pays et ma conscience en me libérant des considérations politiques […] qui m’obligeraient à compromettre bien trop de mes principes.»

Cette défection est intervenue le jour où Donald Trump a déjeuné au Congrès avec la majorité républicaine pour tenter de la convaincre de faire passer les baisses d’impôts qu’il réclame. Elle s’est produite quelques heures à peine après un nouveau round dans le duel entre le président des Etats-Unis et Bob Corker. Le sénateur républicain du Tennessee qui a, lui aussi, décidé de ne pas se représenter en 2018, avait ouvert les hostilités mardi matin en conseillant à Donald Trump de ne pas s’immiscer dans les débats sur la réforme fiscale pour que cette dernière ait une chance de passer. Donald Trump a immédiatement répondu en accusant Bob Corker d’être un «poids plume» et un «incompétent».

Face à cette dissidence de la part de deux élus appréciés, respectés et influents au sein de la majorité républicaine au Congrès, Donald Trump a assuré trois fois sur Twitter en l’espace de 24 heures qu’il avait été accueilli par une standing ovation des élus républicains mardi et que son déjeuner avec eux avait été une «fête d’amour». Il a aussi prétendu que ses deux détracteurs n’avaient aucune chance d’être réélus en 2018.

Les quatre grands dissidents

Jeff Flake, un sénateur qui n’a cessé de critiquer Donald Trump depuis la campagne électorale de 2016, était effectivement considéré comme l’un des maillons faibles de la majorité républicaine lors des législatives de l’année prochaine. Son discours a été chaleureusement applaudi par ses collègues de parti mardi. Mitch McConnell, le leader de la majorité conservatrice au Sénat, a néanmoins refusé de soutenir ouvertement les propos du sénateur de l’Arizona, une décision qui reflète les limites actuelles de la fronde républicaine contre le président des Etats-Unis.

Pour l’instant, la dissidence est incarnée par quatre hommes. Outre Bob Corker et Jeff Flake, le sénateur John McCain, gravement malade, et l’ancien président George W. Bush ont pris position contre Donald Trump dans le camp conservateur. Ben Sasse, un élu républicain anti-Trump de la première heure, est en revanche très discret ces jours-ci et semble s’être rangé dans le camp des conservateurs qui s’accrochent désespérément au président dans l’espoir de faire voter une réforme fiscale potentiellement salvatrice pour le parti républicain à l’approche des législatives de 2018.

Dans l’immédiat, le clan Trump semble sortir renforcé du duel avec les dissidents au sein du Congrès. A la Chambre des représentants, plusieurs républicains modérés ont aussi annoncé qu’ils ne se représenteraient pas l’année prochaine. Ces départs permettent à l’ultradroite nationaliste emmenée par Steve Bannon, l’ancien conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, de positionner des candidats déterminés à défendre la politique du président.

L’atout des démocrates

Sur le moyen terme, cette «purge» des dissidents de Donald Trump et la nette radicalisation du Parti républicain pourraient néanmoins coûter cher à la majorité conservatrice. Le président reste très impopulaire. Et les démocrates, qui rêvent de reprendre la majorité à la Chambre des représentants, battent des records en matière de levée de fonds. A une année des législatives de novembre 2018, 162 candidats démocrates ont déjà amassé un budget de campagne de plus de 100 000 dollars chacun. Ce nombre est quatre fois plus élevé que lors de la dernière campagne, il y a deux ans, et a de quoi inquiéter les républicains.

