La maison de l’horreur au coin de la rue

L’histoire donne froid dans le dos. Treize frères et sœurs, âgés de 2 à 29 ans, ont été découverts par la police californienne attachés et affamés par leurs parents dans la maison familiale de la ville de Perris, à deux heures de Los Angeles. Séquestrés depuis des années dans des conditions d’insalubrité totale, certains enfants ont été retrouvés enchaînés à leur lit dans le noir. La maigreur et l’état général des jeunes sauvés ont laissé planer le doute pour les forces de l’ordre qui ont initialement pensé avoir retrouvé une fratrie de mineurs. Après vérification, sept d’entre eux ont plus de 18 ans.

C’est l’une des filles qui a mis fin au cauchemar ce dimanche. L’adolescente de 17 ans (qui en paraît 10) étant parvenue à s’échapper, elle a réussi à composer un numéro d’urgence avec un téléphone portable trouvé dans ce qu’on appelle désormais «la maison de l’horreur». Les tortionnaires, David Turpin 57 ans et sa femme, Louise, 49 ans, qui n’ont fourni aucune explication pour l’instant, ont été incarcérés pour actes de torture et mise en danger d’enfants. La caution fixée pour une éventuelle sortie avant le début du procès a été fixée à 9 millions de dollars chacun.

Comment une affaire de maltraitance aussi sordide a-t-elle pu passer inaperçue pendant toutes ces années? D’après le Los Angeles Times, le couple vivait dans cette résidence depuis 2010 et auparavant au Texas. Selon le département de l’Éducation, le père est le directeur d’une école privée, la Sandcastle Day School, ouverte en 2011, située à la même adresse que celle des Turpin. Ils auraient fait faillite deux fois.

L’avocat qui a géré la dernière faillite se souvient «d’une famille normale», a-t-il expliqué au New York Times. «Ils parlaient souvent de leurs enfants. Mme Turpin avait mentionné à plusieurs reprises qu’ils aimaient Disneyland et qu’ils s’y rendaient régulièrement avec tous les enfants.»

Normale? Pas tant que ça. Les images affichées sur la page Facebook du couple suscitent un certain malaise. La photo du mariage de David et Louise, entourée de leur progéniture, laisse songeur. Les filles ont toutes les cheveux longs et la même robe mauve à carreaux. Le bébé, une robe rose. Les garçons arborent tous la même coupe de cheveu que leur père…

Voisine atterrée

«On sentait qu’il y avait quelque chose de louche, mais on ne veut pas penser du mal des gens», confiait lundi au Los Angeles Times une voisine atterrée par l’ampleur du drame. «Je me suis dit qu’ils suivaient des cours à domicile», ce qui est relativement fréquent aux États-Unis, a-t-elle ajouté. Mais quand elle y repense, cette femme qui aujourd’hui se sent coupable de n’avoir rien vu décrit des enfants qui «avaient le regard de ceux qui veulent se rendre invisibles».

Cette affaire en rappelle d’autres. Et notamment celle de Natascha Kampusch, en 2006, en Autriche. La jeune femme de 18 ans avait été retrouvée errant dans les environs de Vienne. Elle avait réussi à fuir la maison où son ravisseur l’avait emprisonnée pendant huit ans.

«En Suisse, les enfants sont très suivis»

Psychologue, professeur à l’Uni de Genève et directeur du Centre interfacultaire en droits de l’enfant, Philip D. Jaffé apporte son éclairage sur ce drame.

Un enfant peut-il se relever d’un tel cauchemar?

Ces enfants auront besoin d’une évaluation pédopsychiatrique en profondeur pour voir de quelle façon ils ont été affectés. Ils ont tous été traumatisés, mais probablement de façon variable. Certains ont subi cette situation plus longtemps que d’autres, il y a peut-être des solidarités qui se sont instaurées entre eux, il y avait peut-être des préférés et des souffre-douleur. Chaque cas est différent. Ensuite, comme dans le cas de Natascha Kampusch en Autriche et de tous les «enfants du placard», il faudra une prise en charge pour voir comment ils évoluent. Dans leur malheur, on peut dire qu’ils ont eu une petite chance, celle d’avoir partagé ce cauchemar à plusieurs. Ce qui leur permettra sans doute de développer une solidarité mutuelle et le besoin d’être résilient ensemble.

Comment des parents peuvent-ils en arriver là?

Ce qu’on peut dire pour l’heure, c’est que ces parents sont dans une frange de maltraitance extrême. Ils ont un rapport à leurs enfants qui relève du sadisme, au même titre que des parents qui battent leurs enfants. Je suspecte que ces individus sont soit des fous délirants complètement en dehors de la réalité, soit ils sont dans un délire religieux. Et l’un n’empêche pas l’autre. Je penche pour cette hypothèse parce que le père tenait un établissement scolaire privé et que ses enfants étudiaient à la maison. Et que ce soit aux États-Unis ou en Suisse, ce type de scolarisation est très souvent lié à des groupes religieux.

Est-ce qu’une histoire de maltraitance pareille pourrait survenir en Suisse?

Non, même si tout est possible. En Suisse, les enfants sont très suivis, les contrôles sont réguliers et particulièrement stricts. L’enfant est enregistré à sa naissance et suivi tout au long de son existence, que ce soit pour des raisons de santé publique (vaccins, dents) ou pour des questions administratives. Il y a des traces, et ce même si l’enfant est scolarisé à la maison. Les lois cantonales obligent les parents à présenter leurs enfants à des médecins privés qui doivent fournir des attestations. Aux États-Unis, il suffit de s’installer dans un autre État pour changer de législations et échapper à tout contrôle. Y.V.

(24 heures)