La mobilisation contre Trump prend du muscle

Le fossé entre les pro-Trump et les anti-Trump se creuse rapidement aux États-Unis. L’opposition se mobilise pour tenter de freiner le président des États-Unis au moment où le départ à la retraite d’Anthony Kennedy, un juge modéré de la Cour suprême, offre au milliardaire new-yorkais la possibilité de cimenter les fondations de sa politique d’ultradroite.

Des centaines de milliers de personnes sont attendues demain à Washington et dans les villes des 50 États américains pour protester contre la «tolérance zéro» de Donald Trump en matière d’immigration et manifester leur opposition à une politique qui a conduit à la séparation de plus de 2000 enfants migrants d’avec leurs parents.

Désastre humanitaire

«Le résultat direct des choix politiques de l’administration Trump provoque un désastre humanitaire de proportions épiques à notre frontière», a martelé Lorella Praeli, l’une des responsables de L’American Civil Liberties Union (ACLU), un mouvement progressiste.

L’émotion provoquée par les images d’enfants migrants dans des cages semble avoir dépassé un parti démocrate qui peine à contenir le mécontentement de son aile gauche. À New York, Alexandria Ocasio-Cortez, une militante hispanique de 28 ans proche du Sénateur progressiste Bernie Sanders, a remporté mardi une victoire inattendue à New York face à Joe Crowley, l’un des élus les plus influents du parti démocrate au Congrès. Alexandria Ocasio-Cortez revendique ouvertement son socialisme dans un pays où ce terme est souvent confondu avec le communisme. «Ce résultat est une mise en garde pour les élites du parti démocrate à Washington», a réagi Matt Blizek, l’un des responsables du groupe progressiste MoveOn.org aux États-Unis. «Les Américains de tous horizons qui veulent le changement prennent le pouvoir et montrent au parti démocrate à quoi ressemble le futur.»

Les tensions au sein du parti démocrate semblent exacerbées par l’annonce du départ à la retraite d’Anthony Kennedy mercredi, un juge centriste de la Cour suprême qui garantissait un certain équilibre dans cette cour qui compte quatre autres magistrats conservateurs et quatre magistrats progressistes. Ce départ donne l’occasion à Donald Trump d’avoir un impact profond et durable sur la société américaine.

Pour au moins quarante ans

«Nous devons choisir un juge fantastique qui puisse être là quarante, quarante-cinq ans», a lancé Donald Trump mercredi à ses supporters dans le Dakota du Nord. Cette perspective effraie une opposition qui craint pour de nombreux acquis de la société américaine comme le droit à l’avortement, garantis par les prises de position de la Cour suprême.

Face à l’incapacité du parti démocrate à parler d’une seule voix, la résistance civile à Donald Trump se durcit. La semaine dernière, une restauratrice de Virginie a demandé à Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, de quitter son établissement. Des manifestants ont aussi forcé Kirstjen Nielsen, la Secrétaire du Département de la sécurité intérieure, à sortir d’un restaurant mexicain où elle déjeunait. Kirstjen Nielsen a par ailleurs été désavouée par les anciens élèves du gymnase où elle fait sa scolarité en Floride. Les membres de sa promotion à la Berkeley Preparatory School ont rédigé une lettre dans laquelle ils affirment que Kirstjen Nielsen ne représente pas les «valeurs» de leur établissement.

Le soutien de Fox News

«Les militants de gauche se dirigent vers la violence», s’est plaint mardi soir le présentateur Tucker Carson sur Fox News, la chaîne de télévision conservatrice. «Plus ils accusent l’administration d’être extrémiste, plus ils deviennent extrémistes.».Tucker Carson est connu pour son soutien inconditionnel à Donald Trump. L’année dernière, lorsque le président avait été filmé en train de regarder l’éclipse solaire sans lunettes de protection, Carson avait affirmé que c’était «peut-être la chose la plus impressionnante jamais faite par un président». (24 heures)