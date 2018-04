Le Brésil tremble: le candidat Lula sera-t-il incarcéré?

Le lancement de la sixième campagne présidentielle de Luiz Inácio Lula da Silva, dit «Lula», lundi 2 avril, semblait comme les précédentes: une esplanade trop petite pour accueillir tous les militants, «L’Internationale» chantée à pleins poumons, les drapeaux rouges du Parti des Travailleurs (PT), des syndicalistes en masse, et une population bien plus colorée et jeune que dans les meetings de la droite. Mais cette année, la campagne est en réalité totalement inédite. Pour la première fois, tous les partis de gauche étaient réunis autour de l’ancien président pour défendre son droit d’être candidat. Car Lula défie la justice, qui vient de le condamner en appel à 12 ans de prison pour «corruption passive». Selon la loi dite du «casier judiciaire vierge» que son gouvernement avait fait voter en 2010, les condamnés en appel ne peuvent participer aux élections. «Une élection sans Lula serait une fraude car il est le grand favori, celui que le peuple veut élire après deux ans d’un gouvernement illégitime et impopulaire», considère la présidente du PT, Gisele Hoffmann.

Une justice omniprésente

Depuis plus d’un an, tous les sondages donnent en effet une large avance de 20 points à Lula sur son premier concurrent, Jair Bolsonaro, un candidat d’extrême droite dont la percée est l’autre surprise de cette élection. Les partis de droite et du centre qui composent l’actuel gouvernement de Michel Temer – au pouvoir suite à la destitution très controversée de la présidente Dilma Rousseff en 2016 – convainquent à peine 7% des électeurs. «La récession économique et les réformes très libérales entreprises par Michel Temer expliquent cette reculade de l’électorat de droite, qui se tourne à présent vers l’extrême droite. Les électeurs de la gauche par contre pensent que Lula est soit persécuté par la justice, comme il l’affirme, soit peut-être coupable mais que son bilan comme président est plus important que le reste», explique le politologue Mauricio Santoro.

Le procès de Lula dans le cadre de l’enquête sur la corruption au sein de l’entreprise pétrolière d’État Petrobras a en plus donné lieu à de nombreuses controverses parmi les juristes. Sa condamnation repose essentiellement sur le témoignage du président du géant de la construction OAS, qui a assuré destiner un appartement à Lula en échange de son aide dans l’obtention de contrats avec Petrobras. «Le Parquet n’a jamais démontré quelle aide Lula avait fourni pour cet appartement», estime son avocat Cristiano Martins. Ses défenseurs considèrent qu’il peut encore être acquitté grâce à des recours devant les tribunaux supérieurs. Mais le calendrier n’est pas défini. Pourtant, de leurs tenues et de leurs verdicts dépendent l’élection présidentielle.

Au Brésil, c’est la première fois que la Justice a un rôle si déterminant dans une élection présidentielle. C’est désormais la Cour suprême qui va se pencher sur le cas de Lula ce mercredi. Elle doit déterminer s’il peut continuer sa campagne en liberté en attendant la fin de tous les recours comme le stipule la Constitution ou s’il doit être incarcéré, en suivant la jurisprudence de la Cour depuis 2016. Dix juges sur onze ont déjà exprimé leur vote, laissant le Brésil anxieux: un parfait 5 à 5. Une juge, Rosa Weber, reste de marbre. Devant l’imprévisibilité du résultat, droite et gauche ont appelé leurs partisans à manifester ce mardi, montrant à nouveau le visage d’un Brésil irréconciliable sur le sort de «l’ancien leader le plus populaire de la planète» comme l’avait qualifié, il y a une décennie, Barack Obama.

(24 heures)