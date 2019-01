Le Congrès passe en mains «altertrumpistes»

Jean-Cosme Delaloye New York

Nancy Pelosi et l’opposition démocrate à Donald Trump affichent leur détermination à l’heure de prendre ce jeudi le contrôle de la Chambre des représentants du Congrès. Ils veulent ouvrir les yeux sur les actions du président des États-Unis, là où les républicains avaient choisi de les fermer. La cohabitation entre la nouvelle majorité démocrate, qui sera selon toute vraisemblance emmenée par l’élue démocrate californienne de 78 ans, et Donald Trump, 72 ans, sera marquée par de nombreuses enquêtes parlementaires.

Elle débute sur fond de shutdown partiel du gouvernement, provoqué par la décision du président des États-Unis de bloquer le financement d’une partie de l’Administration fédérale tant qu’il n’obtiendrait pas 5 milliards de dollars pour la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique.

Dès qu’elle sera élue présidente de la Chambre des représentants ce jeudi, un poste qu’elle avait déjà occupé entre 2007 et 2011, Nancy Pelosi a l’intention de faire voter un projet de loi afin de rouvrir le gouvernement américain. Mais alors qu’elle s’apprêtait mercredi soir à rencontrer Donald Trump, les chances de ce texte s’annonçaient compromises. Les démocrates ne veulent pas allouer des fonds pour le mur. Donald Trump, lui, refuse de signer un texte de loi qui ne financerait pas sa principale promesse électorale de 2016. Et les républicains, qui contrôlent toujours le Sénat, n’ont pas l’intention de faire voter un projet de loi qui ne serait pas soutenu par le président.

Dans ce contexte de profondes divisions au Congrès, la nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants pourrait toutefois compliquer la vie de Donald Trump. «Les abus et carences éthiques dont nous avons été témoins dans l’administration Trump, dans la campagne de Donald Trump et au Congrès montrent que nous devons nous attaquer à la culture de la corruption», avait prévenu en octobre l’élu démocrate Jerrold Nadler.

Le nouveau président de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants aura le pouvoir d’ordonner l’ouverture d’enquêtes parlementaires sur l’administration Trump. Il a aussi l’intention de défendre l’investigation menée par le procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe pendant la campagne présidentielle de 2016.

Les impôts de Trump

Pour l’instant, les démocrates restent très prudents sur leur capacité à déclencher une procédure de destitution contre Donald Trump au cas où Robert Mueller devait conclure à une coopération entre la campagne du président et le Kremlin. Ils ont en revanche le pouvoir d’exiger les déclarations d’impôt de Donald Trump, que celui-ci a toujours refusé de rendre publiques. «Obtenir les documents et la vérité – où qu’elle nous conduise – c’est ce que nous devons faire», avait déclaré Nancy Pelosi peu avant les élections législatives de novembre.

La nouvelle majorité va se pencher sur de nombreuses décisions de l’administration Trump, notamment en matière d’environnement. Elle a dans son collimateur Ryan Zinke, le secrétaire à l’Intérieur, qui vient de démissionner après avoir orchestré une forte hausse de l’exploitation industrielle de réserves naturelles. Au moment de sa démission, Ryan Zinke faisait l’objet de nombreuses enquêtes éthiques.

Selon un sondage Gallup publié mercredi, plus de 80% des Américains veulent que leurs élus travaillent pour améliorer l’éducation, la santé et l’économie. Ces dernières années, les démocrates se sont mobilisés pour sauver le système d’assurance maladie Obamacare contre les attaques de Donald Trump. L’une de leurs priorités est de combattre la hausse des primes et de faire baisser les coûts des médicaments.

Parmi leurs autres priorités en 2019, on retrouve leur volonté de moderniser les infrastructures américaines et de durcir l’accès aux armes. Mais pour avoir une chance de légiférer sur ces questions, les démocrates auront besoin de convaincre un Sénat dominé par les républicains de soutenir leurs efforts. Une perspective qui semble garantir un bras de fer entre les deux Chambres du Congrès en cette année qui sera marquée par le début de la campagne pour l’investiture démocrate à la présidentielle de 2020. (24 heures)