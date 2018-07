Le Nicaragua s’enfonce dans la violence

Au lendemain de l’attaque de forces progouvernementales nicaraguayennes contre une église de Managua où s’étaient retranchés 200 étudiants, le gouvernement espagnol a condamné dimanche «tous les faits de violence survenus récemment au Nicaragua» et a appelé au respect des «droits de réunion, de manifestation et de la liberté d’expression». Cette prise de position répond au souhait des manifestants, qui comptent sur la pression internationale pour obtenir le départ du président Daniel Ortega, accusé d’avoir instauré une dictature dans le pays.

Assiégés à l’intérieur de l’église de la Miséricorde Divine de Managua, les 200 étudiants ont subi pendant une vingtaine d’heures l’attaque armée de paramilitaires encagoulés qui a fait deux morts (deux étudiants tués d’une balle dans la tête) et 14 blessés, avant de pouvoir en sortir grâce à l’intervention du clergé. Président de la Conférence épiscopale du Nicaragua, le cardinal Leopoldo Brenes a appelé le gouvernement à «arrêter le massacre».

Corruption et népotisme

Les étudiants constituent le fer de lance de la révolte lancée le 18 avril contre Daniel Ortega, 72 ans, président du Nicaragua depuis 2007 après avoir déjà occupé le pouvoir de 1979 à 1990. Selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), les manifestations ont fait plus de 270 morts et près de 2000 blessés en trois mois. Les manifestants dénoncent la corruption et le népotisme d’un régime où l’épouse du président, la poétesse Rosario Murillo, occupe la vice-présidence depuis janvier 2017. Ils réclament le départ de Daniel Ortega et des élections anticipées pour mettre fin au mandat présidentiel qui, en principe, devrait s’achever en janvier 2022.

De son côté, le président Daniel Ortega qualifie les protestataires de «délinquants» issus de la «droite putschiste» et les accuse d’être soutenus par les États-Unis. (24 heures)