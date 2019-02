Le «Trumpland» fidèle à son messie

Joe Valenti mesure l’impact de Donald Trump au nombre de camions qui gravissent le chemin boueux menant à son entreprise de recyclage. Ici, dans la banlieue de Wilkes-Barre en Pennsylvanie, ce descendant d’immigrés italiens a vu son chiffre d’affaires croître de 30% depuis l’arrivée du milliardaire new-yorkais à la Maison-Blanche en janvier 2017. «Le nombre de chantiers a explosé dans la région», glisse cet homme qui avait voté pour Barack Obama en 2008. «Je pensais qu’Obama allait nous inspirer quand nous en avions besoin. J’ai été vraiment déçu, car il a creusé le fossé racial.»

L’admiration de Joe Valenti pour Donald Trump aujourd’hui est à la hauteur de sa déception vis-à-vis d’Obama. L’entrepreneur est conscient des défauts de l’homme qui a redonné espoir à l’Amérique ouvrière et blanche. «Trump dit beaucoup de choses stupides, on ne peut pas le nier», affirme-t-il. «Les gens le traitent d’idiot. OK, c’est un idiot. Les gens le traitent de clown. OK, c’est un clown. Les gens le traitent de trou du cul. OK, c’est un trou du cul. Mais si vous dépassez ces insultes, il fait un travail fantastique.»

Ancien bastion démocrate

Wilkes-Barre et le comté de Luzerne, au cœur du bassin minier du nord-est de la Pennsylvanie, ont été pendant longtemps un bastion syndicaliste et démocrate. En 2016, cette région qui se sentait oubliée par les élites politiciennes à Washington a basculé dans le camp Trump. En fin de campagne électorale en octobre 2016, Donald Trump y avait fait un triomphe en comparant les sans-papiers à un serpent blessé qui tue la femme qui l’a soigné.

«On me traite de raciste chaque jour», poursuit Joe Valenti. «On me dit aussi que je suis misogyne. [...] Je suis ni raciste ni misogyne. D’ailleurs, je n’avais jamais entendu ce mot avant la campagne de Trump.»

Le mois dernier, Donald Trump a dû capituler face aux démocrates et rouvrir le gouvernement américain, qu’il avait paralysé pendant trente-cinq jours pour tenter en vain d’obtenir des fonds pour construire son mur à la frontière avec le Mexique. Joe Valenti estime que Donald Trump est sorti renforcé de ce duel, malgré un nouveau recul du président dans les sondages. «Les gens revoteront pour lui à 110%», assure l’entrepreneur.

À Wilkes-Barre, difficile de trouver des électeurs de Donald Trump remettant en question leur vote de 2016. Les supporters du président ont plutôt resserré les rangs derrière lui. Pour Donna Kowalczyk, une femme qui tient un petit salon de coiffure dans sa maison, la ferveur pour Donald Trump semble plus forte que le deuil. Elle nous reçoit trois jours après la mort de son mari. Entre deux coups de téléphone pour régler les affaires de celui-ci, Donna Kowalczyk explique tout le bien qu’elle pense de Donald Trump. «Je ne sais pas comment il fait», lance-t-elle, assise sur une vieille chaise de coiffure marron. «Si on m’attaquait 24 heures sur 24, je ne résisterais pas.»

Soutien symbolique au mur

Le mur que Donald Trump veut absolument faire construire à la frontière avec le Mexique mobilise toujours les supporters du président préoccupés par l’immigration illégale. Mais, au fil des conversations, ce soutien pour le mur apparaît clairement comme symbolique.

Ed Harry, un syndicaliste à la retraite qui s’était engagé dans la campagne présidentielle du démocrate Bill Clinton en 1992, espère que le combat de Donald Trump contre l’immigration illégale permettra la création d’emplois mieux payés pour les Américains. Maryann Lawson, une ancienne infirmière qui a dédié sa vie à combattre le droit à l’avortement aux États-Unis, voit en Donald Trump un héros de la lutte contre l’avortement.

Dans les studios de WKRC, la radio d’une université catholique de Wilkes-Barre, Sue Henry, une ancienne animatrice de talk-show conservatrice, critique vertement l’opposition à Donald Trump. «L’opposition démocrate a l’air hystérique», lâche-t-elle assise dans une pièce remplie de vinyles, dont ceux de Patti Smith, une artiste qui ne cache pas son rejet du président. «Certains se demandent s’ils survivront à la présidence de Donald Trump. Je vous garantis qu’ils y parviendront à moins qu’ils ne meurent de mort naturelle.»

Le vote du porte-monnaie

Dans son impeccable tailleur rouge, Sue Henry est convaincue de la réélection du président en 2020. «L’Amérique votera avec son porte-monnaie», conclut-elle. «Et grâce aux baisses d’impôts de Trump, les classes moyennes vont mieux aujourd’hui.» (24 heures)