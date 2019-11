Le centriste Lacalle Pou sera le prochain président

Le candidat de centre-droit Luis Lacalle Pou sera le prochain président de l'Uruguay après quinze ans d'hégémonie de la gauche, le recompte des votes ayant montré jeudi un retard impossible à rattraper pour son adversaire Daniel Martinez.

Le candidat du Frente Amplio (Front élargi) a reconnu sa défaite sur Twitter au second tour de la présidentielle qui s'est tenu dimanche.

«Nous saluons le président élu Luis Lacalle Pou, que je vais rencontrer demain», a écrit Daniel Martinez. «Nous continuerons à défendre, plus que jamais, la démocratie», a-t-il ajouté dans un second message. Luis Lacalle Pou, du Parti national et à la tête d'une coalition allant de la droite conservatrice au centre droit, lui a répondu, également sur Twitter, écrivant «Gracias Daniel» (Merci Daniel).

Dimanche soir, alors que les sondages prédisaient une victoire confortable de Luis Lacalle Pou, à la fin du dépouillement, la différence était de quelque 30.000 voix entre Luis Lacalle Pou et Daniel Martinez, inférieure au nombre de bulletins sujets à vérification.

L'autorité électorale avait donc annoncé qu'elle attendrait le second décompte, qu'elle réalise traditionnellement à chaque élection, avant d'annoncer un vainqueur. Le résultat officiel doit être rendu public «d'ici vendredi», a annoncé à l'AFP le président de l'institution, José Arocena. Le nouveau président prendra officiellement ses fonctions en mars.

