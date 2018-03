Le duel présidentiel qui menace l’accord de paix en Colombie

À ma droite dure, Iván Duque, 41 ans, l’homme qui réprouve l’accord de paix signé en 2016 avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). À ma gauche radicale, Gustavo Petro, 57 ans, ancien maire de Bogotá et jadis membre d’une guérilla, le Mouvement du 19 avril (M-19). Autant dire que les primaires de dimanche ont débouché sur des candidatures très tranchées. Elles promettent un choc frontal au premier tour du scrutin présidentiel, le 27 mai.

Le premier, Iván Duque, avait une raison supplémentaire de jubiler dimanche: son parti, Centre démocratique, est arrivé en tête des élections législatives qui se tenaient en même temps que les primaires. C’est la première formation politique du pays, même si elle n’a décroché que 19 sièges au Sénat (sur 108) et 33 à la Chambre des députés (sur 172). Quant à la liste FARC, pour Force alternative révolutionnaire (ndlr: des gens) du commun, elle n’a raflé que 0,35% des voix pour le Sénat et 0,22% pour la Chambre. Ses représentants n’occuperont donc que les dix sièges garantis d’office dans les accords de paix, c’est-à-dire cinq sénateurs et cinq députés.

Mais Gustavo Petro, lui aussi, a de quoi se réjouir, car même en unissant leurs voix, les partis de droite n’atteignent pas la majorité absolue au Congrès. Il peut donc espérer rassembler, à gauche mais aussi au centre, les voix de ceux qui ne veulent pas voir voler en éclats l’accord de paix avec les FARC après plus d’un demi-siècle de conflit armé, plus de 260 000 morts, 83 000 disparus et 7,4 millions de déplacés.

Malin, Iván Duque promet de ne pas dénoncer l’accord, mais seulement d’en modifier les aspects inacceptables, comme les peines alternatives à la prison offertes aux ex-rebelles qui auront avoué leurs crimes et qui dédommageront leurs victimes – ce qui choque nombre de Colombiens. Mais il pourrait aussi bloquer la mise en œuvre du reste du pacte, en particulier la réforme agraire. Bref, aux yeux des anciens guérilleros qui ont accepté de déposer les armes, c’est bien là une rupture de contrat!

Par ailleurs, le champion des conservateurs assure que son adversaire Gustavo Petro risque de faire de la Colombie un nouveau Venezuela, lui qui n’a jamais caché une certaine admiration pour le «leader bolivarien» Hugo Chávez. Un argument qui porte, étant donné le récent afflux d’un demi-million d’exilés fuyant pénuries et répression. Qui l’emportera? La réponse se trouve sans doute au centre de l’échiquier politique, parmi la multitude de partis politiques qui composent les deux Chambres du nouveau Congrès. Bien malin qui pourra dire de quel côté penchera leur électorat. D’autant plus qu’ils pourraient constituer une alliance autour d’un troisième candidat, plus rassembleur. Par exemple Sergio Fajardo, 61 ans, ancien maire de Medellín, la deuxième ville du pays.

Surtout, personne ne sait comment réagira l’électorat en cas d’attaque de la deuxième guérilla de Colombie – l’Armée de libération nationale (ELN) – ou des dissidents des FARC qui n’ont pas désarmé. Bref, la paix a été signée, mais elle n’est pas encore gagnée. (24 heures)