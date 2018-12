Le général Flynn accusé d’avoir «vendu» son pays

Trump à Davos en famille

La Maison-Blanche l’a annoncé mardi: Donald Trump participera, pour la seconde année consécutive, au Forum économique mondial de Davos (WEF), qui aura lieu du 22 au 25 janvier prochain. «Le président sera présent, comme l’an dernier», a indiqué Sarah Sanders, porte-parole de l’Exécutif américain. Ivanka Trump, fille et conseillère du président, ainsi que son mari Jared Kushner, également conseiller à la Maison-Blanche, seront également du voyage.



Selon un communiqué de la Maison-Blanche, la délégation américaine – très fournie – sera menée par le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin. Elle inclura aussi les secrétaires d’État Mike Pompeo, au Commerce Wilbur Ross, au Travail Alex Acosta, aux Transports Elaine Chao et à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen. Enfin, le très intransigeant représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, qui s’est imposé comme l’homme fort des États-Unis dans les négociations commerciales complétera la liste avec Linda McMahon, en charge des petites et moyennes entreprises.



Pour sa première participation au WEF, cette année, Donald Trump avait quelque peu vampirisé les débats. Il faut dire qu’en plus de sa personnalité hors norme, il était le premier président américain en exercice à se rendre dans la station grisonne depuis Bill Clinton en 2000.

En janvier dernier, Donald Trump s’était notamment entretenu avec le président de la Confédération. Alain Berset, le ministre de l’Économie, Johann Schneider-Ammann et celui des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.



La Russie enverra également une délégation de haut rang au prochain WEF. Moscou avait menacé en novembre de boycotter la réunion de Davos si ses hommes d’affaires en étaient exclus en raison des sanctions américaines.



B.BR./ATS