Le lobby pro-armes aux Etats-Unis surfe sur la vague pandémie

L’armurerie de Cheryl Todd et de son mari Dan, dans la banlieue de Phoenix, est une destination populaire pendant la pandémie de coronavirus aux États-Unis. «Je pense que nos ventes ont été multipliées par quatre ces dernières semaines», rapporte Cheryl Todd, la fondatrice de Gun Freedom Radio.

«Ce n’est pas un mouvement de panique. Les gens savent pourquoi ils veulent acheter une arme. De la même manière qu’ils doivent trouver du papier toilette ou aller chez leur boucher pour assurer l’approvisionnement en viande en cette période de crise, les gens sont conscients qu’ils doivent assurer leur propre sécurité ainsi que celle de leur famille.»

Selon une étude publiée la semaine dernière par le groupe Small Arms Analytics and Forecasting, 1,8 million d’armes ont été vendues en avril aux États-Unis, soit une augmentation de 71% par rapport à 2019. En mars, 2,6 millions d’armes avaient trouvé preneur, une hausse de 85% par rapport à l’année précédente.

«Commerces essentiels»

L’Arizona, dont Phoenix est la capitale, fait partie d’une grosse majorité d’États américains qui ont emboîté le pas de l’administration Trump et considèrent les armureries comme des «commerces essentiels». «Nous ne sommes pas essentiels parce que le président et notre gouverneur le disent, précise Cheryl Todd. Nous sommes essentiels car l’autodéfense est un droit fondamental. Nous n’avons qu’une vie et nous devons pouvoir la protéger.»

Chaque année électorale, le droit au port d’arme se retrouve au cœur des débats aux États-Unis. Et cette fois, la pandémie de coronavirus semble avoir exacerbé les clivages politiques. La National Rifle Association (NRA), le puissant lobby pro-armes, a porté plainte contre Andrew Cuomo, le gouverneur de l’État de New York. Celui-ci avait ordonné à la fin de mars la fermeture des armureries dans son État pour tenter de freiner la propagation du virus. Dans le Massachusetts, les armureries ont rouvert samedi suite au verdict d’un juge fédéral dans le cadre d’une plainte similaire.

2e amendement sacré

La bataille fait rage en Virginie, où Ralph Northam, le gouverneur démocrate, a signé plusieurs lois le mois dernier pour renforcer les contrôles lors des ventes d’armes et empêcher les citoyens de son État d’acheter plus d’une arme par mois. Une décision que désapprouve Tyler Yzaguirre, le fondateur du Second Amendment Institute. «Le gouverneur de Virginie a violé le second amendement de la Constitution américaine (ndlr: qui garantit le droit au port d’arme)», affirme-t-il.

Tyler Yzaguirre promeut le mouvement en faveur de la création de zones franches pour les propriétaires d’armes au sein même d’États qui limitent le port d’arme. Ces zones ont été baptisées «Comtés sanctuaires pour le second amendement». La dénomination fait allusion aux villes et États américains sanctuaires qui refusent de coopérer avec l’administration Trump pour le renvoi de sans-papiers qui n’auraient pas commis de délit aux États-Unis.

Sentiment d’urgence

Plusieurs Municipalités et Comtés se sont proclamés zone sanctuaire pour le second amendement ces derniers mois. La présence à la Maison-Blanche de Donald Trump, un président qui rejette toute restriction au droit au port d’arme, n’a pas atténué le sentiment d’urgence régnant chez les militants pro-armes à six mois de la présidentielle.

«Les gens se préparent toujours au pire (ndlr: une possible défaite de Donald Trump face au démocrate Joe Biden en novembre)», justifie Tyler Yzaguirre, un jeune homme qui affiche sa certitude de voir Donald Trump réélu.

«Libération» réclamée

Les défenseurs du droit au port d’arme sont également très impliqués dans le mouvement en faveur de la fin du confinement, au sein d’une coalition hétéroclite rassemblant des militants antivaccins (lire encadré) et des supporters de Donald Trump. Alors que la pandémie a déjà fait 80'000 morts aux États-Unis, le président républicain a d’ailleurs réclamé le mois dernier la «libération» de plusieurs États gouvernés par des démocrates.

Cheryl Todd a contribué à l’organisation d’une manifestation pour la réouverture dans son État de l’Arizona. Quand on mentionne la présence de militants souvent lourdement armés lors des rassemblements organisés ces dernières semaines, la fondatrice de Gun Freedom Radio rectifie.

«Il s’agit de citoyens qui exercent leur droit de porter ouvertement une arme, souligne-t-elle. Je n’y vois rien de menaçant. Cela m’inspire de voir des gens responsables et passionnés militer pacifiquement en faveur de leurs libertés. C’est l’Amérique!»