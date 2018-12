Le nouveau président mexicain doit passer des promesses à l’action

Au début de juillet, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) provoquait un tsunami électoral en remportant l’élection présidentielle avec 53% des suffrages. Son Mouvement de régénération nationale (Morena) décrochait aussi une majorité absolue au Congrès. L’entrée en fonction d’AMLO ce samedi marquera un virage à gauche inédit depuis sept décennies au Mexique.

«Je veux entrer dans l’histoire comme un bon président du Mexique», avait-il déclaré le soir de sa victoire, promettant «la 4e transformation» du Mexique. Un projet global de refondation qui fait référence à trois autres transformations du pays: l’indépendance envers la couronne espagnole au XIXe siècle, puis le mandat du président Madero, qui a initié la Révolution mexicaine en 1910 et mis en place les premiers fondements de la démocratie républicaine; le «troisième moment» est incarné par Lázaro Cárdenas (au pouvoir de 1934 à 1940), autre président progressiste qui a mis en place un gouvernement de gauche modernisateur.

Consulter le peuple

Andrés Manuel López Obrador veut un rapport plus proche entre le peuple et ses dirigeants. Il organisera plusieurs référendums sur les priorités de son mandat, l’amnistie des petits délinquants et des paysans travaillant pour les cartels. Il promet également à mi-mandat un référendum révocatoire. Au début de septembre, son mouvement a organisé un vote pour la poursuite du chantier de l’aéroport de Mexico. Un résultat en faveur du président élu: l’abandon du projet.

L’arrêt de ce projet est une mesure symbolique du candidat AMLO. Les contrats étaient douteux, et, malgré l’avancée du chantier à 30%, AMLO a rejeté cet aéroport emblématique de la corruption. Les élites économiques se sont rendu compte que le président élu tiendrait bon et qu’il avait l’opinion politique avec lui.

Sous sa présidence, la corruption pourrait devenir un délit grave, et il ne sera plus possible de payer une caution pour sortir de prison. AMLO veut la combattre «par le haut» et prévoit la modification de la Constitution afin de permettre de juger le chef de l’État en cas de délit de corruption ou d’atteinte aux libertés électorales. Les anciens présidents peuvent s’inquiéter.

Faire face aux cartels

«On ne combat pas la violence avec la violence», répète à l’envi AMLO. Il va changer de stratégie pour combattre les barons de la drogue. Lors des derniers mandats, «la guerre contre les cartels» n’a pas diminué le trafic. Elle a seulement fragmenté les cinq principaux réseaux en centaines de petits groupes incontrôlables. AMLO veut légaliser le cannabis et le pavot à usage thérapeutique. Sa proposition d’amnistie doit aussi permettre la dénonciation des chefs. Cette semaine, il a annoncé qu’il s’appuierait sur l’armée pour lutter contre le crime organisé et qu’il souhaitait créer une garde nationale, la police étant trop corrompue.

AMLO entend réduire les dépenses de l’État, là encore par «le haut». Il proposera de faire inscrire dans la Constitution un article stipulant qu’aucun fonctionnaire ne pourra gagner davantage que le président. Dans le même temps, il réduira son salaire de moitié, l’avion présidentiel sera vendu, la magnifique demeure présidentielle transformée en centre culturel.

Le voisin américain

Sa relation avec Donald Trump sera observée de près. Le nouveau chef d’État incarne une «gauche nationaliste», l’équivalent à gauche de Trump. «Je crois que le président américain va comprendre qu’il doit se modérer, qu’il ne doit pas nous offenser et que, si nous ne voulons pas l’affronter, nous lui demanderons qu’il nous respecte», avait-il déclaré au début de septembre.

