Le risque américain s’aggrave

Aujourd’hui, on parle nettement moins du rêve américain que du risque américain. D’abord parce que samedi, c’était le 10e anniversaire de la faillite de Lehman Brothers, un des incidents majeurs ayant marqué la dernière crise financière mondiale. Aujourd’hui, le risque américain, susceptible de provoquer un nouveau drame économique planétaire, relève de facteurs différents: le ralentissement de la croissance aux États-Unis et les objectifs fixés par Donald Trump.

En apparence, tout va bien

Évidemment, le 45e président des États-Unis ne saurait adhérer à ces messages d’alerte tendant à se multiplier. Le produit intérieur brut (PIB) devrait progresser de 3% cette année chez l’Oncle Sam, par rapport à 2017. Performance accompagnée d’un taux de chômage encore inférieur à 4%. Le 10 septembre, Donald Trump s’en félicitait. «Les performances actuelles de notre économie sont tellement bonnes; ce sont peut-être même les meilleures que notre pays n’ait jamais connues dans son histoire.»

L’allégresse du républicain new-yorkais est en outre décuplée par la comparaison avec ses prédécesseurs. Sous les présidents Barack Obama et George Bush, les taux de croissance se limitaient respectivement à 1,9% et 1,8%.

Attention, les taux arrivent

Dans ce contexte, l’hebdomadaire «The Economist» s’attend à une décision que la banque centrale états-unienne devrait prendre déjà ce mois-ci: une hausse de ses taux directeurs, de 1,75%-2% à 2%- 2,25%, très prochainement.

Cet ajustement paraît d’autant plus inévitable au regard des ambitions de l’administration Trump. Celle-ci a promis une croissance de 3,2% pour l’an prochain et de 3,1% en 2020. Ces prévisions ne sauraient toutefois se confirmer – tout au moins dans une telle ampleur – du fait même d’une Réserve fédérale prenant soin de limiter les dangers inflationnistes. D’autant plus que ceux-ci se renforcent avec l’appréciation de nombreuses matières premières.

«Il faut dès lors s’inquiéter des réactions de Donald Trump relatives au freinage de la croissance économique des États-Unis. Et il n’acceptera pas un ralentissement à 2% sans réagir», prévient Patrick Artus, chef économiste de la banque d’investissement parisienne Natixis SA. Cette situation pourrait aboutir, à ses yeux, à des rivalités, ou tout au moins à un jeu de pressions périlleux, entre les deux autorités: la Maison-Blanche et la banque centrale américaine, dirigée par Jerome Powell depuis le début de l’année.

Périlleux protectionnisme

Les raisons de craindre les réactions de Donald Trump sont en outre à la mesure de la première économie mondiale. Sur la planète des experts, presque tout le monde redoute le recours à un protectionnisme encore plus agressif, pénalisant l’économie mondiale. Sans oublier les exportateurs suisses!

Le président américain est ainsi résolu à annoncer «dans les prochains jours» l’imposition de tarifs douaniers élevés ciblant 200 milliards de dollars d’importations chinoises, ont rapporté au cours du week-end le «Washington Post» et le «Wall Street Journal». Pékin a promis une nouvelle fois lundi d’adopter des «mesures de rétorsion» pour protéger ses intérêts.

«Une extension des mesures protectionnistes induit en effet une perte de pouvoir d’achat pour les Américains en raison de la hausse des prix des produits importés, de plus en plus taxés à la frontière», rappelle Patrick Artus. Cette réalité s’applique aussi aux biens et services en provenance de Chine populaire, d’Inde ou de Corée du Sud. Le ralentissement de l’économie de ces grands États affectant ensuite, rapidement, les échanges dans le monde entier.

Retour chez l’Oncle Sam. En remettant en cause, périodiquement, les principes du multilatéralisme, Washington ne nuit en outre pas seulement à la mission de l’Organisation mondiale du commerce – l’OMC, domiciliée à Genève. Cela nuit aussi à la compétitivité des entreprises états-uniennes elles-mêmes. Ce risque pourrait s’accroître. Nouriel Roubini, économiste enseignant à l’Université de New York, observe ainsi que la persistance de la croissance aux États-Unis n’a été rendue possible que par des stimulations budgétaires à la charge des pouvoirs publics. Patrick Artus craint justement les conséquences d’une prolongation d’un tel processus pour l’économie américaine.

Pendant ce temps, la croissance a déjà commencé son ralentissement en zone euro. Le premier partenaire économique de la Suisse. (24 heures)