Le virus qui grippe la campagne de Donald Trump

Donald Trump s’est fait discret mercredi matin après avoir passé la journée de mardi à envoyer des signaux contradictoires sur la crise provoquée par le coronavirus aux États-Unis. D’un côté, il tente d’offrir aux Américains l’image d’un président en action. Il a notamment rencontré mercredi après-midi un groupe de banquiers à la Maison-Blanche et a annoncé qu’il s’adresserait à la nation dans la soirée.

De l’autre côté, Donald Trump ne peut s’empêcher de minimiser depuis des jours un virus qui pétrifie les Américains, déstabilise les marchés financiers et fait vaciller sa campagne électorale pour un second mandat à la Maison-Blanche en novembre. Ces derniers jours, le président américain a proposé à ses concitoyens un florilège de déclarations qui le mettent en porte-à-faux de la communauté scientifique et des membres de sa propre administration.

Tests «beaux et parfaits»

Vendredi dernier, alors qu’il visitait à Atlanta le Center for Disease Control (CDC), l’organisation gouvernementale chargée de lutter contre l’épidémie de coronavirus, Donald Trump a assuré que chaque Américain le nécessitant pouvait être testé. Coiffé de sa casquette de campagne, il a aussi affirmé que les tests étaient «beaux» et «parfaits».

La veille, le vice-président, Mike Pence, avait pourtant reconnu que les États-Unis étaient face à une pénurie de tests. Et mardi après-midi, John Redd, un haut responsable du CDC, a admis lors d’une audience au Congrès que les 75000 tests en possession du gouvernement n’étaient pas «suffisants» pour faire face à l’ampleur de la crise. Et Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, a déclaré mercredi matin au Congrès que le nombre de cas de Covid-19 allait continuer à croître. «La situation va empirer», a-t-il prévenu.

«Une arnaque démocrate»

Alors que son administration reconnaît la gravité de la situation et a admis mercredi qu’elle n’avait testé que 1784 personnes au niveau fédéral, Donald Trump a donné le ton de sa stratégie face au coronavirus, en affirmant le mois dernier qu’il était «une arnaque démocrate». Il s’est aussi vanté la semaine dernière de ses «talents naturels» en médecine tout en reconnaissant le jour même avoir découvert que la grippe pouvait tuer. Il a promis un vaccin contre le coronavirus «rapidement» lors d’un meeting de campagne, alors que les experts de son administration estiment que le développement d’un tel vaccin devrait prendre entre une année et dix-huit mois.

Mardi, à l’issue d’une réunion avec des sénateurs républicains au Congrès pour promouvoir son plan de relance de l’économie américaine, Donald Trump a offert une réponse déroutante à un journaliste qui lui demandait si 100 millions d’Américains pouvaient être exposés au virus: «On m’a briefé sur tous les plans d’urgence que vous pouvez imaginer. Beaucoup de plans d’urgence. Beaucoup de positif. Beaucoup de chiffres différents. Des chiffres très grands. Et quelques petits chiffres, soit dit en passant. Regardez, en ce moment, je crois que nous avons 26 morts (ndlr: ce chiffre est passé à 31 mercredi), et si vous regardez la grippe cette année, il y a 8000 morts. Il y a des centaines de milliers de cas et 8000 morts. Donc nous avons 8000 morts contre 26 morts à l’heure actuelle.»

Joe Biden en profite

Face à un Donald Trump prisonnier du rôle de superhéros qu’il a vendu à ses supporters et accusé mercredi de «tâtonner dans le noir» par une élue de l’opposition démocrate, Joe Biden, le favori à l’investiture démocrate à l’élection présidentielle, en profite pour projeter l’image d’un homme d’État. Mardi soir, au moment où il célébrait une série de victoires dans des primaires démocrates importantes, l’ancien vice-président a annoncé qu’il s’adresserait aux Américains jeudi. Il a aussi annoncé mardi l’annulation de ses meetings de campagne, le jour où l’entourage de Donald Trump programmait un meeting pour le 19 mars dans le Wisconsin, un État clé pour la présidentielle de novembre.

«Au moment où il y a tellement de peur dans ce pays et tellement de peur autour du monde, nous avons besoin de leadership américain», a affirmé Joe Biden sur un ton sombre. «Nous avons besoin d’un président qui est honnête, respecté, véridique, stable et rassurant.»