Les Américains découvrent une Maison-Blanche schizophrène

Une pratique rare au «New York Times»

La Maison-Blanche a violemment attaqué jeudi l’anonymat accordé par le «New York Times» au haut responsable de l’administration Trump pour sa tribune critiquant le président. Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, a accusé l’auteur d’être un «lâche anonyme» et un «perdant sans tripes». Jim Dao, le responsable de la page éditoriale du «New York Times», a justifié la démarche du quotidien mercredi dans une interview accordée à CNN: «Nous avons estimé que c’était un article fort écrit par quelqu’un qui avait quelque chose d’important à dire et qui parlait en son âme et conscience.» Le quotidien a aussi précisé en introduction du texte avoir conféré l’anonymat à l’auteur du texte car son emploi «serait mis en danger par la révélation» de son identité.



En juin dernier, le «New York Times» avait publié une tribune anonyme attribuée à une requérante d’asile originaire du Salvador qui avait fui la violence des gangs.



Il faut remonter au 18 juin 2009 pour avoir une autre tribune anonyme dans le quotidien new-yorkais. Ce jour-là, un étudiant iranien avait écrit une tribune critiquant la perception occidentale favorable de Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien de l’époque.



En 2016, le journal avait durci ses exigences pour garantir l’anonymat à ses sources. La direction du quotidien avait estimé que celui-ci ne devait être accordé qu’en «dernier recours».

J.-C.DE