Les Américains disent leur fureur face aux armes

Le silence dans lequel se sont réfugiées ses filles Molly et Rebecca pendant la fusillade qui s’est déroulée dans leur lycée à Parkland le 14 février hante Jason Marks. L’avocat de 45 ans est venu samedi de Floride jusqu’à Washington pour participer à la «March for our Lives» (ndlr: Marche pour nos vies), une manifestation historique contre les armes. Il a défilé avec un panneau montrant le texto qu’il a reçu de sa fille Molly, 14 ans: «Papa, j’ai tellement peur, il y a des gens touchés. Je t’aime.» Jason Marks raconte le sentiment d’impuissance qu’il a ressenti à l’extérieur du lycée Marjory Stoneman Douglas, barricadé par la police pendant la tragédie: «Quand j’ai reçu ce texto de ma fille, elle était cachée dans une armoire de l’école avec sa sœur jumelle.»

La peur, le désespoir, la douleur, Emma Gonzalez les a exprimés sans un mot samedi sur la scène installée à Washington. Pendant 6 minutes et 20 secondes, le temps qu’il a fallu au jeune tueur de Parkland pour faire dix-sept victimes, l’élève qui est devenue l’icône du mouvement en faveur du contrôle des armes aux États-Unis a plongé les manifestants dans le silence.

«Plus jamais ça»

Des centaines de milliers d’Américains de tous horizons ont emboîté le pas de l’adolescente au crâne rasé et des autres élèves de Marjory Stoneman Douglas qui ont pris la tête d’une mobilisation massive contre les armes. À Washington, étudiants, parents, enseignants, retraités ont défilé. Ils ont scandé en chœur «Never again» (Plus jamais ça) et «Vote them out» (Votez pour les remplacer). Ils ont exulté lorsque Cameron Kasky, un élève de l’établissement endeuillé, a ouvert la manifestation en lançant «Bienvenue à la révolution». Ils ont hué le président Donald Trump, qui avait quitté la Maison-Blanche vendredi pour passer le week-end dans son club de golf de Floride. Ils ont levé les mains en l’air en masse lorsque Zion Kelly, l’un des jeunes orateurs de la marche, a demandé qui dans la foule compacte avait été personnellement touché par la violence des armes. L’Afro-Américain de 17 ans a perdu son frère jumeau Zaire, tué par balles l’année dernière à Washington.

Jill Switzer porte encore en elle le traumatisme de la fusillade à l’Université de Virginia Tech le 16 avril 2007. La jeune femme, qui y étudiait le jour de la tragédie, s’était barricadée dans le dortoir sur le campus pendant que le tireur faisait un carnage, tuant 32 personnes. «Je regrette de n’avoir pas fait entendre ma voix à l’époque et d’avoir dû attendre que quelqu’un d’autre s’engage à ma place aujourd’hui pour demander un contrôle des armes», admet la jeune mère de famille, très émue.

Silence de Donald Trump

La Maison-Blanche a «applaudi» dans un communiqué la mobilisation de «jeunes Américains courageux» pour faire entendre leur voix et a assuré que la protection des enfants était l’une des priorités du président des États-Unis. Donald Trump, lui, n’a pas dit un mot sur Twitter en rapport avec les quelque 800 manifestations à travers le pays. Marco Rubio, sénateur de Floride, a été l’un des rares élus de la majorité républicaine au Congrès à prendre position. Dans un communiqué, il a félicité les manifestations «pacifiques» et dit «respecter» l’opinion des manifestants, mais a réitéré son opposition à toute interdiction des ventes d’armes. La minorité démocrate a affiché sa solidarité avec le mouvement des jeunes, mais a aussi reconnu que l’inaction n’était plus une option: «Le militantisme des jeunes change la donne», a reconnu sur CNN Tim Kaine, le sénateur démocrate de Virginie.

«Point de non-retour»

Cette mobilisation et la détermination affichée samedi par les jeunes Américains remplissent d’espoir Jason Marks. Le père de Molly et Rebecca, lui-même électeur républicain, a voté pour Donald Trump lors de la présidentielle de 2016. «Je le regrette», glisse-t-il. «Ce combat pour le contrôle des armes est la seule chose qui m’anime aujourd’hui et nous voterons pour remplacer les politiciens qui ne nous soutiennent pas.» Il met en garde les élus qui défendent le libre accès des Américains aux fusils d’assaut. «Les civils n’ont pas besoin d’armes militaires», ajoute-t-il. «Nous avons atteint le point de non-retour. Les jeunes de Parkland viennent d’un milieu privilégié et n’ont pas l’habitude qu’on leur dise non. Ils se battront jusqu’à ce que le non devienne un oui.» (24 heures)