Les Tchadiens autorisés à venir aux USA

Les Etats-Unis ont annoncé mardi la levée de l'interdiction d'entrée sur leur territoire imposée aux Tchadiens. Le pays d'Afrique centrale a en effet répondu aux exigences de Washington.

Le président américain Donald Trump «a annoncé que le Tchad avait mis à niveau ses normes de sécurité pour qu'elles correspondent aux exigences de base de la sécurité nationale américaine», a indiqué le département de la Sécurité intérieure dans un communiqué. «Ses ressortissants pourront donc de nouveau avoir des visas pour se rendre aux Etats-Unis», a-t-il ajouté. L'interdiction sera formellement levée le 13 avril.

Le ministre des Affaires étrangères tchadien, Chérif Mahamat Zene, a salué la nouvelle sur Twitter.

«Le Tchad se réjouit d'être supprimé de la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrée aux Etats-Unis, et espère renforcer encore le partenariat stratégique et la coopération entre les deux pays», a-t-il écrit.

Chad is pleased to be removed from the list of countries whose nationals are banned from entering USA, and hopes to further strengthen the strategic partnership and cooperation between the 2 countries.https://t.co/0sukGXUTZF