Les USA vont tester l'azote pour tuer les condamnés

Les États-Unis peinent à trouver les substances chimiques pour exécuter les condamnés à mort par injection létale. La plupart des firmes pharmaceutiques refusent en effet d'approvisionner en produits mortels les prisons américaines. Du coup, les Etats-Unis se tournent vers une nouvelle méthode: l'inhalation forcée d'azote, jusqu'ici réservée à l'abattage d'animaux, révèle Le Temps mardi. Trois Etats sont sur les rangs pour tester le procédé: l’Oklahoma, le Mississippi et l’Alabama. Le premier l'a même annoncé officiellement en mars dernier.

Cette mise à mort par l'azote, un gaz qui représente les 4/5e de l'air que nous respirons, s'apparente à une «hypoxie», soit à la diminution de la quantité d'oxygène apportée aux organes par le sang. Normalement, le condamné doit tomber dans le coma puis mourir. Hic: le protocole n'a encore jamais été testé sur un humain.

«On ne sait donc pas du tout le niveau de souffrance que cela peut engendrer et si la mort est rapide ou non. C'est de l'expérimentation», avait dénoncé en mars dernier Anne Denis, responsable de la commission abolition de la peine de mort d'Amnesty France sur la radio Europe 1.

Déconseillé par les vétérinaires

En revanche, la méthode a déjà été testée sur des animaux. Et des experts vétérinaires recommandent de ne pas euthanasier les bêtes de cette manière. Selon la Société mondiale de protection des animaux, les «effets secondaires avant la perte de connaissance pourraient être pénibles», précisait-elle en 2013.

Une société qui tentait de vendre le procédé en 2016, a vanté les avantages du procédé. Elle indiquait que le gaz provoquait le «calme et sédation suivis par de l’ivresse et de l’euphorie». Et garantissait la mort de tout mammifère en quatre minutes.

Le Temps rappelle que les USA ont déjà utilisé les chambres à gaz pour exécuter des prisonniers à 16 reprises depuis 1976. La dernière fois remonte à 1999 dans l'Arizona. Le condamné avait alors agonisé pendant 18 minutes. Mais point besoin de chambre à gaz pour tuer un prisonnier avec l'azote. Un masque et un sac sur la tête du condamné suffiraient, selon le républicain Mike Christian, à l’origine de la proposition qu'il estimait «efficace, humaine et peu coûteuse».

Pas de preuves

Interrogé par le journal, Robert Dunham, directeur du Death Penalty Information Center, souligne qu'il n’y a pas de preuves scientifiques permettant d’assurer que le recours à l’azote sera rapide et indolore pour les condamnés. «Nous ne pouvons pour l’instant pas le savoir et ce ne sera probablement pas aussi simple que les Etats intéressés le prétendent» affirme-t-il.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que l'Oklahoma se lancerait dans l'expérimentation en matière d'exécution. C'est dans cet Etat déjà qu'un condamné à mort avait agonisé en 2014 pendant 45 minutes. On lui avait administré un nouveau cocktail de substances létales et les choses ne s'étaient pas passées comme prévu.

