Les habitants des paradis désagrégés en mode survie

Monique Wszolek a reçu un premier signe de vie de sa mère de 78 ans par texto mercredi. Après le départ de Dorian qui a dévasté Abaco et Grand Bahama, deux îles du nord de l’archipel des Bahamas, un cousin de Monique vivant à Abaco a finalement pu s’aventurer hors de chez lui mercredi. «Il a dû enjamber les débris pour se rendre chez ma mère, raconte-t-elle. J’espère pouvoir lui parler bientôt. C’est très difficile car Abaco et Grand Bahama sont coupées du monde extérieur.»

Kareem Mortimer reçoit lui aussi des nouvelles au compte-gouttes et par texto de ses proches et amis vivant à Abaco et à Grand Bahama. «Je suis heureux qu’ils aient survécu», explique le réalisateur bahamien vivant sur l’île d’Eleuthera. «J’ai de la chance d’avoir pu être en communication avec ma tante et mon cousin. J’ai des amis qui sont toujours dans l’attente d’un signe de vie des membres de leur famille sur les îles touchées par Dorian.»

Le bilan provisoire du cyclone s’est alourdi à l’heure où les opérations de secours s’organisaient jeudi aux Bahamas. Selon Duane Sands, le ministre de la Santé des Bahamas, 20 personnes ont péri dans l’ouragan. Mais à Nassau, la population s’attendait à ce que le nombre de victimes augmente dans les heures et les jours qui viennent. «Les autorités nous ont incités à nous préparer au pire», déclare Holly Bynoe, la curatrice de la Galerie d’Art nationale des Bahamas. Le musée a ouvert ses portes aux survivants de la tragédie pour qu’ils puissent échanger leurs expériences. «Nous sommes un pays traumatisé, poursuit Holly Bynoe. Et nous n’avons pas les outils pour gérer le stress post-traumatique généré par Dorian.»

Image: Keystone

Mobilisation des habitants

Les premières images en provenance d’Abaco et de Grand Bahama permettent de prendre la mesure des dégâts causés par un ouragan qui a frappé les deux îles en catégorie 5, soit la plus élevée sur l’échelle de Saffir-Simpson. Abaco est méconnaissable. La violence des vents et les inondations provoquées par Dorian ont détruit des quartiers entiers. Les premiers bateaux apportant des vivres sont arrivés jeudi matin. La clinique de Marsh Harbour, la principale ville d’Abaco, est bondée. Une vingtaine de patients dans un état critique ont pu être évacués vers Nassau, la capitale des Bahamas épargnée par Dorian.

«À Nassau, nous avons eu de la chance car nous avons été peu touchés», glisse Olivier Notz, un Suisse établi depuis de longues années aux Bahamas. «Il y a un élan de solidarité énorme ici. Tout le monde s’implique car nous connaissons tous des gens vivant à Abaco et à Grand Bahama.»

Jointe sur la route du port de Nassau, Bianca Jones se préparait à partir en bateau avec son mari vers Abaco pour aider à l’évacuer. «Nous faisons partie d’un convoi de 21 bateaux privés qui vont évacuer les rescapés de la tempête», raconte-t-elle. «Nous espérons pouvoir évacuer 300 personnes par trajet. L’idée est de faire deux ou trois fois par jour la navette entre l’île d’Eleuthera et Abaco d’ici à dimanche, car il y a beaucoup de monde qui doit partir de là-bas. Les gens n’ont rien. Il y a des bébés. J’ai une amie qui est enceinte de 33 semaines et a besoin d’être vue par un médecin.»

Le convoi de bateaux a été rendu possible grâce à la mobilisation de la population des Bahamas. «Certains nous ont donné de l’essence pour nous permettre d’effectuer les allers-retours entre Abaco et Eleuthera, poursuit Bianca Jones. D’autres nous ont donné des vivres.»

Appel vibrant

La force de Dorian a relancé le débat sur le réchauffement climatique de la planète. Erica James, une Bahamienne vivant à Miami, a soulevé la question dans un éditorial publié mercredi par le «New York Times». «Nous savons tous que les Bahamas sont menacées par le réchauffement de la planète, explique-t-elle. Les ouragans de catégorie 5 se multiplient dans les Caraïbes. Cela me désole de voir les grandes puissances fermer les yeux sur ce problème. C’est comme si des petites nations comme les Bahamas ne comptaient pas. J’ai envie de leur dire: «Ne voyez-vous pas ce que nous vivons? Il faut que nous traitions la planète différemment. C’est une question de vie ou de mort.»

Trump se trompe, les internautes se gaussent

Le trait en feutre du président qui étire le passage de «Dorian» jusqu’en Alabama a provoqué la risée du web. Image: AP

Dorian a frappé les côtes américaines jeudi, provoquant de fortes pluies, des tornades et des inondations en Caroline du Sud et en Caroline du Nord. Mais pendant qu’il gérait la situation depuis Washington, Donald Trump tentait de s’extirper d’une nouvelle polémique qu’il avait déclenchée.

L’affaire a été baptisée #Sharpiegate aux États-Unis en référence à la marque du feutre noir avec lequel Donald Trump aime signer ses décrets. Elle a débuté par un tweet présidentiel gonflant l’ampleur de la zone potentiellement touchée par l’ouragan pour y inclure l’Alabama, un État loin de l’impact prévu sur la côte est.

Vingt minutes après ce tweet, le service météorologique gouvernemental américain a précisé que l’Alabama ne serait pas touché par Dorian. Cela n’a pas empêché Donald Trump de répéter plusieurs fois cette affirmation erronée. Face aux questions insistantes des médias, il a présenté mercredi une carte de l’impact potentiel de Dorian en Floride sur laquelle la zone touchée, délimitée en blanc, avait été grossièrement agrandie au feutre noir.

Donald Trump a aussitôt été la risée des internautes et des commentateurs, chose qu’il ne supporte pas. Refusant obstinément de reconnaître son erreur, il a récidivé jeudi en continuant à affirmer à tort que l’Alabama était menacé par Dorian quand il a publié son tweet. Il a offert pour preuve une autre carte datant du 28 août, soit 4 jours avant son tweet. Les auteurs de la carte avaient en outre précisé sur le document que si leurs prévisions prêtaient «à confusion», il fallait les «ignorer entièrement».