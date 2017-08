Les réseaux sociaux traquent les néonazis de Charlottesville

Lâché et isolé au sein de son propre parti républicain depuis qu’il a comparé mardi les manifestants antiracistes avec les mouvements néonazis et suprémacistes blancs, Donald Trump a refusé de battre en retraite jeudi. Le président a dénoncé le retrait de plusieurs symboles du passé confédéré et esclavagiste des Etats-Unis. «Triste de voir l’histoire et la culture de notre fantastique pays être bafouées par le retrait de nos belles statues et monuments», a-t-il affirmé sur Twitter en faisant notamment référence à la décision de la Mairie de Baltimore de faire ôter mercredi quatre statues commémorant des figures de la guerre de Sécession au XIXe siècle.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 août 2017

Pendant que Donald Trump persiste sur une voie qui lui a valu une pluie de critiques de la part d’élus conservateurs et lui a fait perdre le soutien des patrons de plusieurs grands groupes américains, la résistance s’organise sur les médias sociaux. Logan Smith, un activiste progressiste de Caroline du Nord, orchestre une campagne sur Twitter pour révéler l’identité des militants d’extrême droite qui étaient présents à Charlottesville le week-end dernier lors des incidents qui ont coûté la vie à Heather Heyer, une manifestante antiraciste de 32 ans. «Ces gens ne se cachent plus derrière des masques», a expliqué le fondateur du compte Twitter «YesYoureRacist» à la chaîne MSNBC. «Ils sont fiers. Et s’ils sont si fiers de parader avec des suprémacistes blancs et des néonazis, leurs voisins doivent savoir qui ils sont et ce qu’ils essaient de faire à notre pays.»

Menaces de mort...



Contacté par 24 heures, Logan Smith a affirmé avoir reçu des menaces de mort ces derniers jours. Cole White fut l’un des premiers noms révélés. L’homme a aussitôt été renvoyé par le restaurant de hot-dogs dans lequel il travaillait à Berkeley en Californie. Le père de Nathan Domigo, l’un des organisateurs du rassemblement d’extrême droite à Charlottesville, a répudié son fils. Peter Lodge, un professeur d’université dans l’Etat du Maine, a dit au Sun Journal avoir passé sa carrière à «essayer de rassembler les gens quelle que soit leur race ou leur préférence sexuelle pour contribuer à rendre le monde meilleur.»

... et couacs



Pearce Tefft a aussi écrit une lettre répudiant son fils Pete, photographié lors de la manifestation d’extrême droite et identifié par le groupe «YesYoureRacist». Pearce Tefft a dénoncé «la rhétorique et les actions viles, racistes et pleines de haine» de son fils et a prévenu que celui-ci n’était plus le bienvenu aux fêtes de famille tant qu’il ne changerait pas. La campagne lancée par Logan Smith a toutefois aussi connu des couacs. Un exemple: Kyle Quinn, un professeur assistant de l’Université de l’Arkansas, a été accusé à tort d’avoir participé au rassemblement de Charlottesville.

Les géants du web en renfort

Plusieurs compagnies de la Silicon Valley se sont associées à la traque aux néonazis sur leurs réseaux. Airbnb avait par exemple déjà supprimé les comptes de plusieurs utilisateurs qui avaient loué des logements à Charlottesville pour le week-end du rassemblement d’extrême droite. Le site néonazi Daily Stormer a été expulsé des serveurs de GoDaddy et Google. Twitter et Facebook ont désactivé des comptes liés à l’extrême droite. Et le service de paiements par Internet PayPal a annoncé mardi qu’il empêcherait une trentaine d’utilisateurs liés à l’extrême droite de recevoir des transferts d’argent. (24 heures)