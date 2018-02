Lettre suspecte pour le fils Trump et son épouse

La femme du fils aîné de Donald Trump a été transportée lundi à l'hôpital par précaution après avoir ouvert une lettre contenant une poudre suspecte adressée à son mari, a indiqué lundi la police new-yorkaise. La poudre respirée par Vanessa Trump s'est avérée être «inoffensive», selon la police.

Son mari Donald Trump Jr. a qualifié sur Twitter la situation d'«incroyablement effrayante». Toujours prompt à défendre son père, il a aussi jugé «dégoûtant» que «certains individus choisissent d'exprimer leurs désaccords par un comportement aussi perturbant».

Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior.