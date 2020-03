Lula à Genève pour laver son honneur et battre le rappel des troupes

Après le Vatican et la France, et avant Berlin, l'ancien président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, était de passage à Genève cette fin de semaine pour battre le rappel des troupes et veiller à ce que l’ONU n’enterre pas son affaire. En 2016, il avait saisi le Comité des droits de l’homme pour qu’une enquête soit ouverte contre le Brésil après sa condamnation pour corruption et blanchiment d'argent au motif que l’instruction à charge violait le Pacte international des droits civils et politiques. Une plainte restée sans suite.

Aujourd’hui, Lula da Silva compte bien laver son honneur et «rétablir la vérité». C’est ce qu’il confié avant d’effectuer son voyage à Genève. Plus combatif que jamais, l’ancien président refuse de déposer les armes et entretient à présent le doute sur son éventuelle candidature en 2022. «J’ai 74 ans mais j’ai l’énergie d’un homme de 30 ans, pour me battre et restaurer la démocratie au Brésil», a-t-il prévenu dans une interview sur France Inter.

De quoi regonfler le moral de ses partisans. «Nous savons qu’il est innocent et que toutes les accusations portées contre lui ne sont que des mensonges», explique Silva, une militante qui s’exprime au nom du Comité International Lula Libre Genève.

Privé de toute rencontre officielle en Suisse

Incarcéré en avril 2018, Lula da Silva est ressorti libre le 8 novembre dernier, à la faveur d’un arrêt de la Cour suprême. Depuis, une Cour d’appel a alourdi sa peine de 12 ans et 11 mois de prison à 17 ans. «Quand elles ont appris qu’il allait se rendre à Genève, les autorités brésiliennes se sont empressées de mettre la pression sur la Suisse et les missions diplomatiques pour que cette visite ne prenne pas une tournure trop protocolaire», rapporte Jean Ziegler.

Lula da Silva a été privé de toute rencontre officielle avec des représentants de la Confédération, du Canton ou de la Ville. Le Brésil s’est également employé à mettre la pression pour que l’ancien homme fort du Brésil ne puisse pas s’exprimer à la Tribune du Conseil des droits de l’homme. Bolsonaro ne le souhaitait pas. Le symbole aurait été trop fort. N’en déplaise à ce dernier, Lula reste pourtant une icône. «Il ne se bat pas seulement pour lui. Il est aussi là pour défendre le peuple», insiste Silva.

Malgré les pressions, les portes ne se sont pas refermées. Au contraire. Arrivé jeudi soir, Lula a entamé un véritable marathon au cours duquel il a pu plaider son dossier auprès de représentants du Comité des droits de l’homme, avant de s’entretenir avec des membres de la société civile et des organisations de travailleurs représentées au sein de l’Organisation internationale du travail (OIT). Son déplacement se voulait placé sous signe de «la défense des plus pauvres contre les riches».

L’ancien président du Brésil a notamment rencontré Richard Kozul Wright, directeur de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) pour évoquer «l'effondrement du système capitaliste». Il a aussi pu retrouver une vieille connaissance, le Brésilien Paulo Sérgio Pinheiro, ancien ministre des droits de l’homme du Brésil et actuel président de la Commission d'enquête indépendante de l'ONU sur la Syrie.

L’un des temps forts de ce court séjour aura été son déplacement dans les locaux du Conseil œcuménique des Églises (COE), où il a pu échanger avec le révérend Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE et le révérend Martin Junge, secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale. Après être allé chercher des appuis auprès du pape, Lula est venu toquer à la porte des églises protestantes, a relevé la presse brésilienne.

Initialement, il devait achever ce déplacement par une conférence-débat sur les inégalités dans un amphithéâtre de l’Université de Genève. Mais le coronavirus est passé par là. Au grand dam de ses supporters, Lula da Silva a été confiné à la salle de conférences du Club Suisse de la presse. Devant un public totalement acquis, il y a défendu, dans la soirée, «un autre modèle» de société que celle régie par le pouvoir de l’argent.