Lula reçoit un don d'une héritière du Crédit Suisse

Une héritière de la famille qui a fondé le Crédit Suisse va faire un don de 500'000 réais (132'000 euros) à l'ex-président brésilien Lula, dont les avoirs ont été gelés par la justice, a révélé le journal Folha de Sao Paulo.

Roberta Luchsinger, 32 ans, petite-fille d'un banquier suisse installé au Brésil, a prévu de mettre cette somme à disposition de Luiz Inacio Lula da Silva en espèces, mais aussi à travers le don d'objets de valeur. Parmi ces objets, une montre Rolex de 100'000 réais (26.000 euros) ou une robe Dolce&Gabanna estimée à 30'000 réais (8000 euros), précise le journal.

Lula, icône de la gauche brésilienne, a eu plusieurs avoirs gelés sur décision du juge Moro, qui l'a condamné le mois dernier à neuf ans et six mois de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent. L'ex-président (2003-2010) est notamment accusé d'avoir reçu un triplex dans une station balnéaire en guise de pot-de-vin.

Victime d'un complot?

Lula, 71 ans, qui reste en liberté en attendant son jugement en appel, nie toutes les accusations en bloc et se dit victime d'un complot visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2018.

«En gelant les avoirs de Lula, le juge Moro tente de le neutraliser politiquement, mais aussi en tant que personne. Je vais faire ce don pour qu'il puisse utiliser cet argent selon ses besoins», a affirmé la riche héritière à Folha de Sao Paulo.

Membre du parti communiste brésilien (PCdoB), Roberta Luchsinger a révélé au quotidien qu'elle pensait elle aussi se lancer dans la politique, en se portant candidate pour un poste de députée de l'État de Sao Paulo. (afp/nxp)